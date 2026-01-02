SBL首戰爆砍22分！　喊話拚新人王的台啤王鈞聖爆料很怕楊敬敏

▲台啤新秀王鈞聖在SBL首戰就砍下22分表現出色。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第23季SBL超級籃球聯賽2日於板橋體育館展開，本季以「落選新秀」身分加入台灣啤酒的菜鳥後衛王鈞聖，在SBL初登場首秀就表現出色，全場轟下22分、5籃板、2抄截，可惜綠衫軍最終以3分惜敗基隆黑鳶。賽後王鈞聖喊話，本季目標就是力拚SBL年度新人王，不過他也透露，其實「很怕」本季加入台啤教練團的楊敬敏。

今年夏天報名TPBL職籃、SBL聯賽新人選秀會相繼落選，王鈞聖最終獲得加入SBL老牌勁旅台啤機會，並在賽季首戰就打出佳作，全場出賽30分45秒，貢獻全隊最高22分外帶5籃板、1助攻、2抄截。

賽後台啤總教練劉孟竹就表示，「未來會培養王鈞聖往控球後衛角色發展，他這場比賽表現不錯，就是有些攻守轉換的傳球選擇要更有經驗。」

王鈞聖則笑說，「比起當控衛，還是比較喜歡投籃，今天SBL首戰，上半場就被震撼到，比賽的身體碰撞真的很強，未來有機會也會想挑戰職籃舞台，本賽季的目標當然就是年度新人王。」

另外，台啤本季也網羅昔日「黃金世代」知名戰將楊敬敏擔任助理教練，王鈞聖透露，「敏哥平時訓練比較嚴肅，說實在蠻怕他的！」

▲楊敬敏（右2）本季加入台啤教練團。（圖／籃協提供）