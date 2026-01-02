運動雲

快訊／SBL基隆黑鳶隊史成軍首戰奪勝　「台灣LBJ」周儀翔拿10分

▲基隆黑鳶周儀翔、胡凱翔。（圖／籃協提供）

▲基隆黑鳶周儀翔砍下10分、5籃板、4助攻，但單場也出現7失誤。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第23季SBL超級籃球聯賽，2日於板橋體育館正式點燃戰火，本季新成立的基隆黑鳶在首戰就交手老牌勁旅台灣啤酒，基隆黑鳶靠著5人得分達雙位數的優勢火力，胡凱翔20分，王振原、王子綱各有14分進帳，加上「台灣LBJ」周儀翔回歸首秀繳出10分、5籃板、4助攻，基隆黑鳶隊史成軍首戰就以88比85告捷奪勝。

SBL聯賽展開第23季賽事，本季除了台灣啤酒、台灣銀行、彰化柏力力以及衛冕軍裕隆集團外，還包括全新成立的基隆黑鳶，共5支球隊展開新賽季旅程。

此戰基隆黑鳶開賽就攻勢犀利，王子綱、林孟學兩位昔日在職籃層級打滾多年的好手，首節各有9分進帳，也率領基隆黑鳶以25比20取得領先。

次節基隆黑鳶則靠胡凱翔不斷單打，加上王振原單節5投4中持續掌握領先優勢，半場打完基隆黑鳶以54比47持續領先。

下半場開打後，兩隊手感都呈現冰冷，但基隆黑鳶持續握有領先主動權，末節台啤雖然靠著新秀王鈞聖不斷搶分，末節剩下12秒時追到僅4分差，但基隆黑鳶頂住最後壓力，最終就以3分之差贏球，隊史首戰就贏得勝利。

▲基隆黑鳶周儀翔、胡凱翔。（圖／籃協提供）

▲胡凱翔單場砍下20分，成為基隆黑鳶隊史首戰贏球功臣。（圖／籃協提供）

