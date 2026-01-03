道奇夏天又要梭哈？　ESPN大膽預測老虎王牌史庫巴爾7月轉戰洛城

▲史庫巴爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇為了衝擊隊史史無前例的「3連霸」，今年夏天可能再次出手補強投手戰力；根據《ESPN》名記羅傑斯（Jesse Rogers）專欄預測，底特律老虎王牌左投史庫巴爾（Tarik Skubal）被看好在7月交易大限前轉戰道奇，成為洛城衝冠路上的關鍵拼圖。

專欄指出，道奇之所以被視為最合理的落腳處，與球隊近年全力衝冠的策略密切相關；三連霸的難度極高，加上大聯盟未來可能在2027年迎來新的經濟環境變化，道奇勢必會把握窗口期「梭哈」衝擊冠軍，願意付出大量新秀籌碼也不令人意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更重要的是，道奇的財力與戰力深度，使他們即便把史庫巴爾視為「短期租借」也有足夠空間操作，因為只要能換來世界大賽冠軍，交易就等同成功；相較之下，若是其他球隊想交易得到這位「賽揚等級」投手，往往必須立刻展開長約談判，才能合理化付出的龐大成本。

報導最後也點出，交易是否成真仍取決於老虎戰績走向；一旦底特律跌出競爭行列，道奇便會是最符合邏輯的接手者，甚至不排除史庫巴爾在交易大限前幾週就提前被兜售，讓市場提前沸騰。