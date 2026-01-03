「真正決戰是對台灣！」韓媒分析WBC戰局　點出最壞狀況

▲韓國媒體《體育朝鮮》直言，與其在日韓戰硬拚，不如將晉級希望押在對台灣的關鍵戰，形容該役是「事實上的決賽」（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

隨著3月第6屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，韓國媒體《體育朝鮮》針對戰局撰文分析，直言日本隊實力「高出一截、必須承認」，並點出與其在日韓戰硬拚，不如務實將全部籌碼押在「台灣戰」，形容此役才是決定能否突破首輪的關鍵一戰。

《體育朝鮮》以「日本實力已獲公認，事實上『放棄模式』是現實的選擇……真正的決賽是『台灣戰』」為題，報導指出突破首輪預賽的關鍵將在於台灣。 韓國隊在前一次2023年大會之前，已連續3屆止步於首輪，近年在國際賽事中持續陷入苦戰。不過本屆賽事，包括效力勇士的金河成、巨人的李政厚、道奇的金慧成等大聯盟球員皆表達強烈參賽意願，此外，大聯盟生涯累積78勝的資深左投柳賢振（韓華）也被徵召參加國家隊集訓，被視為參賽機率相當高，韓媒因此形容「本屆大會是抱持最後希望的機會」。

然而，本屆美國隊陣容堪稱「史上最強」，不過，《體育朝鮮》也指出，本屆賽事美國隊集結包括洋基隊長賈吉，以及2025年賽揚獎雙投老虎史庫柏（Tarik Skubal）、海盜史金恩茲（Paul Skenes等，被形容為「史上最強」的戰力，目標直指世界冠軍；日本方面也確定由大谷翔平參賽，因此「現在就談論奪冠或許為時過早，首先明確的目標只有一個，那就是突破分組賽、前進美國」，將首輪晉級視為當前最務實的目標。

韓國隊在首輪分組中與日本同屬C組，對手還包括台灣、捷克與澳洲，5支球隊中僅有前兩名能晉級至美國進行的8強賽。 《體育朝鮮》分析現況，「說到底還是台灣。如果輸給捷克，那麼收拾行李回家才是合理的結果。澳洲雖然不能小看，但就戰力而言仍有取勝空間。」同時也坦言，「冷靜來看，日本隊實力在我們之上。若大谷、山本由伸等人出賽，說他們強過我們好幾個層次也不誇張。」

正因如此，報導關注國家隊總教練柳志炫會採取何種戰術，「是要為了自尊在日韓大戰傾盡全力，還是承認對手實力、保留體力，將籌碼全部押在事實上的決戰對手—台灣身上？」

由於3月的首輪賽程中，韓國7日將對戰日本，隔天8日立刻迎戰台灣，韓媒最後總結，「最糟糕的情境，是為了擊敗日本而動員全部戰力，結果不僅輸球、還消耗殆盡，最終在台灣戰全面潰敗。從投手調度等層面來看，都需要徹底的事前規劃。」並指出，若想突破首輪，放棄日本戰、全力備戰台灣，才是最現實的路線。