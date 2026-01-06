運動雲

道奇是借鏡！今井達也成第一步　太空人佈局包含台灣的亞洲藍圖

▲▼ 今井達也加盟記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲簽下今井達也成為太空人佈局亞洲市場關鍵一步。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

休士頓太空人近日正式簽下來自日本職棒的右投今井達也，不僅補強輪值戰力，也被球團視為深化亞洲市場布局的重要起點。太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）直言，希望這筆簽約能為球隊打開更多包含台灣在內的亞洲人才交流大門。

克蘭恩指出，洛杉磯道奇近年成功引進多名日籍球員的經驗，對太空人決策層帶來不小啟發。自大谷翔平於2024年加盟道奇後，不僅帶動全球關注度，也替球隊鋪陳奪下連續世界大賽冠軍的基礎，而山本由伸更獲選為2025年世界大賽最有價值球員。

相較之下，太空人過去並未積極參與日本自由球員市場，直到上周以3年5400萬美元（含激勵條款最高可達6300萬美元）合約簽下今井，才正式跨出關鍵一步。今井也成為球團史上首位直接自日本職棒以自由球員身分加盟的投手。

克蘭恩在今井達也加盟記者會上表示，「你一定會希望能從那裡再發掘更多人才 ，日本確實擁有具備大聯盟水準的選手，他們的培育體系非常成熟。」

事實上，克蘭恩去年夏天曾赴日參訪大金工業相關設施，該公司於2024年11月與太空人簽下為期15年的球場冠名合約。他坦言，這趟日本行讓自己重新審視球團在太平洋地區的布局，返美後便下定決心全面強化亞洲球探系統。

「我很清楚那個市場，我們以前投入得不夠深。」克蘭恩說，「這次回來後，我直接拍板在各地聘請專職人員，幸好我們在當地已有據點，很快就能啟動。」

太空人已於去年夏天陸續在東京、台灣與南韓聘請球探，並進駐克蘭恩旗下企業辦公室，期盼建立穩定的亞洲選才管道，今井的加盟，被視為這項策略正式開花結果的象徵。

今井也是隊史第4位日籍球員，前幾位包括松井稼頭央、青木宣親，以及2024年交易截止日前加盟、並在休士頓繳出亮眼表現的菊池雄星。

菊池在2024年季末10場先發拿下5勝1敗、防禦率2.70、WHIP 0.93的成績，最終與天使簽下3年6300萬美元合約，這段成功經驗也成為今井與經紀人波拉斯（Scott Boras）考量太空人的重要因素。

波拉斯表示，「我們在這裡有非常正面的經驗，無論是球團內部或社區支持，菊池在休士頓的適應、成長與投球環境，都讓今井感到安心，我對太空人與今井的未來合作充滿期待。」太空人也希望，今井不只是單一案例，而是日後穩定引進亞洲戰力的起點，持續為球隊戰力與國際版圖注入新動能。

