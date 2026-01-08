直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

▲今井達也妻子（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本強投今井達也旅美加入休士頓太空人，婚姻生活也成為話題焦點，日前他出席加盟記者會時，帶著愛妻今井千皓一同亮相，夫妻倆在會場甜蜜合影，面對鏡頭大方露出笑容，妻子出眾氣質與亮眼外型隨即引發日美媒體與球迷熱議，被形容為「神級美貌」，在社群平台上掀起一波討論熱潮。

日媒《Sponichi Annex》回顧，今井達也與妻子同齡，是透過朋友介紹相識，兩人起初皆較為內向，互動不多，之後由今井主動展開追求，感情逐漸升溫。

2022年秋天，正值西武秋訓期間，兩人展開東京與兵庫之間的遠距離戀愛，今井多次搭乘新幹線往返，只為把握短暫休假相聚。

最終，他精心安排直升機夜遊東京上空，在彩虹大橋與晴空塔燈火映照下告白求婚，成功抱得美人歸，並於2023年4月12日完成結婚登記。

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）

今井過去受訪時曾透露，妻子重視家人與朋友的性格，是最吸引他的地方，據日媒報導，千皓過去曾任職護理師，在今井決定透過入札制度挑戰大聯盟後，她選擇辭去工作，全力支持丈夫的生涯抉擇，陪同遠赴美國展開新生活。

目前千皓除了積極學習英文外，也鑽研料理與營養搭配，希望在異地成為今井最穩定的後勤支柱。另外，部分台灣球迷也在社群平台上討論，認為其神韻與日本女優伊藤舞雪有幾分相似，引發話題。