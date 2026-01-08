運動雲

>

起亞虎與金倒永完成協商　2026賽季年薪下修幾近腰斬

▲▼起亞虎金倒永。（圖／截自KBO官網）

▲起亞虎金倒永。（圖／截自KBO官網）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎內野強打金倒永2026年球季年薪正式底定，根據韓媒報導，起亞虎與金倒永已於8日完成年薪協商，其年薪自原本的5億韓元下修至2億5000萬韓元，幾近腰斬。

去年因大腿後側肌傷勢所苦的金倒永年薪最終幾乎被砍半，綜合《中央日報》採訪內容，一名熟悉起亞虎內情的相關人士透露，「原本5億韓元的年薪，降至僅剩一半的2億5000萬韓元，雖然仍有部分激勵條款，但實際上可說是幾乎腰斬，毫不誇張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金倒永在2024年出賽141場，繳出打擊率0.347、38支全壘打、109分打點、143分得分與40次盜壘的全面成績，帶領起亞虎完成統一冠軍，並榮獲KBO年度最有價值球員，然而，金倒永在去年賽季卻接連受到大腿後側肌傷勢困擾。

去年3月開幕戰敲出安打後，他在衝向一壘時拉傷左側大腿後側肌；4月底復出後，又在5月比賽途中右側大腿後側肌再度出現不適而退場；8月時，他再度傷到左側大腿後側肌，最終宣告賽季報銷。

2024年年薪僅1億韓元的金倒永，隔年年薪暴增至5億韓元，創下KBO史上「第4年資歷球員最高年薪」紀錄，這完全反映了MVP與統一冠軍的評價成果。然而，去年僅出賽30場的情況下，年薪遭到刪減已無可避免，關鍵只剩削減幅度。

球團考量金倒永去年僅出賽30場，因此提出大幅調降方案；反觀球員方面，則主張應考量其帶來的行銷效益，要求降低削減幅度。金倒永去年僅靠球衣銷售，就為球團帶來接近100億韓元的收入，是起亞重要的營收來源之一。

由於雙方僵持不下，一度傳出可能在12日截止日前申請KBO年薪仲裁的可能性，不過最終在期限前4天完成協議，金倒永也得以避免後續爭議，並將於9日前往世界棒球經典賽（WBC）第一階段集訓地塞班島報到。

關鍵字： 韓國職棒起亞虎金倒永

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

味全龍正式宣布古久保健二加盟！擔任巡迴統籌教練、背號87

味全龍正式宣布古久保健二加盟！擔任巡迴統籌教練、背號87

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼牛棚核心定調！　林詩翔救援王加持月薪翻3倍還進WBC大名單

台鋼牛棚核心定調！　林詩翔救援王加持月薪翻3倍還進WBC大名單

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

熱門新聞

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

味全龍正式宣布古久保健二加盟！擔任巡迴統籌教練、背號87

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

2快訊／鄭宗哲轉戰光芒

3郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

4味全龍古久保加盟！擔任巡迴統籌教練

5曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

最新新聞

1雲豹主場搬遷　嶄新場館首曝光

2美媒分析鄭宗哲定位

3起亞虎與金倒永協商　年薪幾近腰斬

4效率值聯盟居冠　特攻馬可奪12月最佳外援

5台籃最強雙能衛　謝亞軒奪TPBL12月MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366