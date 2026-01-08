起亞虎與金倒永完成協商　2026賽季年薪下修幾近腰斬

▲起亞虎金倒永。（圖／截自KBO官網）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎內野強打金倒永2026年球季年薪正式底定，根據韓媒報導，起亞虎與金倒永已於8日完成年薪協商，其年薪自原本的5億韓元下修至2億5000萬韓元，幾近腰斬。

去年因大腿後側肌傷勢所苦的金倒永年薪最終幾乎被砍半，綜合《中央日報》採訪內容，一名熟悉起亞虎內情的相關人士透露，「原本5億韓元的年薪，降至僅剩一半的2億5000萬韓元，雖然仍有部分激勵條款，但實際上可說是幾乎腰斬，毫不誇張。」

金倒永在2024年出賽141場，繳出打擊率0.347、38支全壘打、109分打點、143分得分與40次盜壘的全面成績，帶領起亞虎完成統一冠軍，並榮獲KBO年度最有價值球員，然而，金倒永在去年賽季卻接連受到大腿後側肌傷勢困擾。

去年3月開幕戰敲出安打後，他在衝向一壘時拉傷左側大腿後側肌；4月底復出後，又在5月比賽途中右側大腿後側肌再度出現不適而退場；8月時，他再度傷到左側大腿後側肌，最終宣告賽季報銷。

2024年年薪僅1億韓元的金倒永，隔年年薪暴增至5億韓元，創下KBO史上「第4年資歷球員最高年薪」紀錄，這完全反映了MVP與統一冠軍的評價成果。然而，去年僅出賽30場的情況下，年薪遭到刪減已無可避免，關鍵只剩削減幅度。

球團考量金倒永去年僅出賽30場，因此提出大幅調降方案；反觀球員方面，則主張應考量其帶來的行銷效益，要求降低削減幅度。金倒永去年僅靠球衣銷售，就為球團帶來接近100億韓元的收入，是起亞重要的營收來源之一。

由於雙方僵持不下，一度傳出可能在12日截止日前申請KBO年薪仲裁的可能性，不過最終在期限前4天完成協議，金倒永也得以避免後續爭議，並將於9日前往世界棒球經典賽（WBC）第一階段集訓地塞班島報到。