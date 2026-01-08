日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

韓國職棒韓華鷹透過亞洲配額制度網羅台灣出身的左投王彥程，他究竟能在KBO舞台繳出什麼樣的表現，備受日本媒體關注。

日本媒體《高校野球닷컴》報導指出，「KBO聯盟將自2026年賽季起正式導入亞洲配額制度，隨著制度上路，部分日本職棒（NPB）出身球員選擇轉戰韓國；對於被列為戰力外的選手而言，KBO也成為重新證明自我的新舞台。」

該媒體同時分析了多名亞洲配額候選球員，包括王彥程，以及SSG登陸者的武田翔太、樂天巨人的京山將彌、斗山熊的田村伊知郎、培證英雄的金久保優斗、NC恐龍的戶田懷生等人。

王彥程於2019年與NPB樂天金鷲簽下國際育成合約，並一路效力至2025賽季，主要在NPB東區聯盟出賽。其生涯於東區聯盟累積85場出賽（343局），戰績20勝21敗、防禦率3.62、248次三振，整體表現相當穩定。

其中在2025賽季，王彥程出賽22場、投116局，繳出10勝（東區聯盟第2）、5敗、防禦率3.26（聯盟第3）、84次三振的亮眼成績。

韓華球團表示，「王彥程是台灣國家代表隊出身的左投，最快球速可達154公里，搭配犀利的滑球作為主要武器，2025年在NPB東區聯盟以完整先發輪值投滿整季，並拿下雙位數勝投，簡潔投球動作中展現出強烈的進攻性，長年在NPB累積的經驗，也讓他的快速牽制動作成為一大優點。」

《高校野球닷컴》進一步分析指出，「王彥程在樂天二軍拿下全隊最多的10勝，實力獲得KBO多支球隊關注，除了積極進攻的投球風格外，即使單場用球數超過100球，球速下滑幅度仍不明顯的體能條件，被視為能補強左投先發人手不足的關鍵戰力。」

報導也提到，「韓華戰略團隊在約9個月期間內10次以上親赴日本進行實地考察，其縝密的評估過程在韓國國內也引發話題，正式宣布簽約後，王彥程前樂天時期的隊友龐塞亦盛讚他是兼具天賦與勤奮的投手，原本外界預期他將競爭第五號先發或擔任長中繼，但考量3月的世界棒球經典賽（WBC）等因素，新賽季開打後就直接扛起先發輪值一角的可能性相當高。」

此外，該媒體也指出，「在2025年闖進韓國大賽的韓華，正處於長期維持爭冠競爭力的重要階段，隨著多名主力洋投在休賽季回歸大聯盟，投手戰力出現空缺，王彥程的加盟被普遍視為不可或缺的補強。」

最後報導補充，「主場球場的相性同樣值得關注，2025年完工的新主場，右外野設有高度約8公尺的『怪獸牆』，有助於壓制全壘打產出，這樣的場地條件，預期能讓王彥程更放心地進行進攻型投球。」