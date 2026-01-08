郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

▲郭俊麟帶平良海馬快閃台灣。（圖／郭俊麟Threads）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅投手郭俊麟日前在社群分享與昔日西武獅隊友平良海馬相聚的點滴，感性落淚的畫面引發球迷熱議。郭俊麟近日受訪，親自還原平良「快閃台灣」的幕後故事，也分享兩人之間深厚交情，以及短暫相聚卻收穫滿滿的訓練交流。

郭俊麟透露，平良原本規劃在台灣停留約3天，甚至想找時間丟球訓練，但因人一直在美國訓練，臨時訂機票時發現原定日期已無航班，最後只能壓縮成「一天快閃」。他笑說：「他來的時候已經快傍晚了，等於24小時內就要回去，時間真的很尷尬，頂多只能帶他去逛夜市。」

談到自己在送機過程「哭得很慘」，郭俊麟坦言完全是因為感動，「要交一個日本朋友，願意為了一天特地飛來台灣，真的很難得。通常在台灣，你叫我南部快閃一天，我都懶得開車了。」他也強調，雖然與平良實際共事只有2年，但認識多年，「他人真的很好。」

▲郭俊麟帶平良海馬快閃台灣。（圖／郭俊麟Threads）

短暫相聚中，兩人也不忘進行技術與訓練交流，郭俊麟跟同屆蔡政宏所執教的虎林國中商借場地訓練。郭俊麟透露，平良在訓練時相當細心，「我跟他說哪裡會不舒服，他就帶我做一些補強，做完之後還會解釋用意，對哪個部位有幫助，跟投球動作有什麼關聯。」這樣的交流，讓郭俊麟直呼受益良多。

至於球迷好奇為何帶平良去「唐吉訶德」，郭俊麟也忍不住替自己澄清。他表示，平良是為了拍YouTube想買手機架，所以詢問是否能到熟悉的唐吉訶德購買。最後平良海馬順利買到，紀錄台灣之行並在自己的YT頻道分享Vlog，上片一周破3萬人次觀看，也吸引不少台、日球迷留言。

最讓郭俊麟印象深刻的，則是「飯店剪頭髮」事件。他笑說，平良前一天突然問能不能在台灣剪頭髮，讓他當場傻眼，「夜市回來都九、十點了，理髮店早就關了。」最後緊急聯絡台北認識的設計師，直接帶著5人團隊到新竹的飯店幫平良剪髮，「他看到五個人嚇一跳，我就跟他說，因為是你，才特別這樣做。」

▲郭俊麟帶平良海馬快閃台灣。（圖／郭俊麟Threads）

飲食方面，郭俊麟分享平良相當自律，「雞排、胡椒餅有吃，但臭豆腐本來說要吃，後來又算了。」平良不吃有添加物的東西，飲料喝無糖，醬料幾乎不碰，「他覺得食物本身很好吃，只是不喜歡加醬。」

兩人也把握時間一起重訓。郭俊麟笑說，平良的訓練強度讓他「酸了四、五天」，「他臥推可以做100多公斤，一開始叫我做60，我平常最多50，他還說太輕，叫我加到70、80。他的做法次數不多，最近70試了幾次覺得還可以，不會太重。」

最後，郭俊麟透露，平良甚至邀他在新球季結束後，到石垣島一起訓練一週，「我說練一天就酸三、四天，一個禮拜我真的受不了。」但他也坦言，如果成行，應該會滿有收穫。

▲郭俊麟帶平良海馬快閃台灣。（圖／郭俊麟Threads）