去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

▲ 曾是世界大賽關鍵英雄，迪恩（Justin Dean）遭DFA 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 曾是世界大賽關鍵英雄，迪恩（Justin Dean）遭DFA 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《舊金山紀事報》記者斯魯瑟（Susan Slusser）報導，舊金山巨人 外野手迪恩（Justin Dean）指定讓渡（DFA）。

迪恩去年效力道奇，11月透過讓渡名單被巨人隊撿走，不過如今為了替投手馬勒（Tyler Mahle）騰出40人名單空間，巨人決定將迪恩移出名單。

值得一提的是，迪恩在去年世界大賽第6戰上演關鍵「神判斷」。當時藍鳥於9局下半迎來關鍵得分契機。當時打者巴傑爾（Addison Barger）將球掃向中外野深處，飛球卡在全壘打牆護墊下方。負責守備的迪恩第一時間高舉雙手向裁判示意為死球，經確認後藍鳥未能進帳分數，道奇隨後靠著關鍵防守守住戰局，將系列賽延續至第7戰，最終順利完成封王。

現年28歲的迪恩，在職業生涯前6個賽季始終未能站上大聯盟舞台，直到去年與道奇簽約後，才受邀參加大聯盟春訓並完成初登板。2025年例行賽期間，他僅出賽18場、獲得2個打席，尚未敲出安打；進入季後賽名單後，迪恩角色以代守、代跑為主，合計出賽13場，沒有打擊紀錄，僅留下1得分、1次盜壘，仍隨隊一同捧起世界大賽冠軍金盃，為生涯寫下難忘一頁。

外界預期，迪恩在2026年球季仍將以小聯盟深度戰力的角色為主。

蔡依林也走不出大巨蛋？ 開完演唱會：要休息兩天XD

﻿

