國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

▲戈爾（MacKenzie Gore）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈爾（MacKenzie Gore）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民本季休賽季的交易傳聞近期稍顯平靜，但圍繞王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）的去留仍是各界焦點；根據美媒報導，國民仍可能在2026球季開打前送走這位「最具價值的交易籌碼」，而隨著自由球員市場高端先發逐一落定，對於仍急需輪值補強的球隊而言，交易市場也將逐漸升溫。

國民棒球營運總裁托博尼（Paul Toboni）在休賽季初期一度被視為準備大動作操盤、迎接球隊新時代的人選，但目前仍選擇將戈爾留在陣中，持續觀察自由市場走向。

回顧12月，曾有圈內消息指出戈爾「被交易出城只是時間問題」，甚至形容「只剩幾天」；不過托博尼最終在冬季會議期間按兵不動，如今也讓戈爾以國民球員身分踏入新的一年。

隨著各隊在先發投手市場的布局逐步明朗，《Bleacher Report》記者凱利（Tim Kelly）近期再度點名，紐約洋基是戈爾的「最佳交易契合」球隊之一；凱利認為，若洋基透過交易補進戈爾，不僅能直接強化輪值深度，對戈爾本人也可能是一個關鍵轉折點。

凱利在報導中指出：「交易換來戈爾，將能讓洋基得到一名連續兩季至少先發30場的投手，他在全明星賽後確實表現掙扎，但他在上半季19場先發中投出3.02的防禦率，那樣的投手看起來就是一名頂級輪值王牌；戈爾也可能受益於加入一支具備爭冠實力的球隊，而這類球隊或許能幫助他更穩定地解鎖王牌潛力。」

凱利的觀點聚焦在洋基端的優勢：戈爾具備耐投與頂尖輪值天花板，且在爭冠球隊的體系與資源下，有機會讓表現更一致；然而報導同時也提到，凱利並未具體說明國民為何會選擇接受洋基的交易包裹、而非其他競爭者。

儘管目前不清楚是否仍有多支球隊持續追逐戈爾，但先前報導曾指出，有多隊把他視為補強目標；一般預期，國民若決定在休賽季某個時間點出手，仍可能換回一筆「可觀甚至驚人的回報」，為球隊重建再添更多核心拼圖。

