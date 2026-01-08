運動雲

>

林維恩橫跨三層級飆K　BA評價解析爆發式成長曲線

▲林維恩火速升上2A 。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

▲林維恩。（圖／截自運動家2A Midland Rockhounds 官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布2026年首波季前新秀評比更新，其中效力運動家體系的20歲台灣左投林維恩排名第四，被評為55分、風險等級平均，調整後評分達45分，成為BA本次更新中評價最高的台灣投手之一。

林維恩於2024年6月以130萬美元自台灣加盟美職，僅一年後便交出堪稱爆發的成績單。他跳過新人聯盟，直接自1A出發，在Low-A前12局投球中狂飆24次三振、未投出任何保送，隨後一路升上2A，單季橫跨三個層級完成賽季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據顯示，林維恩2025年共送出117次三振，為全美職體系青少年投手中第二多；33.4%的三振率則高居運動家農場所有至少投滿50局投手之首，保送率僅6.3%，展現超齡的控球與投球成熟度。

球探報告指出，身高188公分的林維恩雖非以球速見長，但憑藉完整且成熟的4到5種球路，能夠毫不畏懼地攻擊好球帶，他的四縫線速球均速約91英里、最快95英里，受惠於較低的出手點與優於平均的延伸距離，兼具上竄與橫向位移效果。至8月為止，他的速球進好球帶率高達78%，並誘使打者超過44%的揮擊。

變化球方面，83英里的卡特滑球具備出色的垂直位移，中70英里曲球亦能穩定製造揮空；運動家球團不排除於2026年評估加入橫掃球。此外，他還搭配一顆上70英里的Vulcan握法變速球與獨立的指叉球，其中變速球被部分球探看好已具plus等級潛力，但也有評價認為仍需在更高層級證明對強打者的壓制力。

《Baseball America》分析，林維恩能夠重複快速且流暢的投球動作，投球感覺成熟，使他即便在力量尚未完全成形的階段，仍具備穩定下限。未來若能隨著身體成熟進一步提升球威，並在高階層級持續製造誘揮，他有機會朝中段輪值先發投手發展。

關鍵字： MLB林維恩運動家

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

韓團台灣成員模仿法拉利姐 　下秒清醒...方毅家：我在幹嘛XD

熱門新聞

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

2快訊／鄭宗哲轉戰光芒

3郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

4曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

5人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

最新新聞

1邊荷律母親病倒恐手術

2林詩翔月薪翻3倍還進WBC名單

3鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

4洋基教頭力挺賈吉打WBC：最適合他

5今井是第一步　太空人佈局亞洲藍圖

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366