林維恩橫跨三層級飆K　BA評價解析爆發式成長曲線

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布2026年首波季前新秀評比更新，其中效力運動家體系的20歲台灣左投林維恩排名第四，被評為55分、風險等級平均，調整後評分達45分，成為BA本次更新中評價最高的台灣投手之一。

林維恩於2024年6月以130萬美元自台灣加盟美職，僅一年後便交出堪稱爆發的成績單。他跳過新人聯盟，直接自1A出發，在Low-A前12局投球中狂飆24次三振、未投出任何保送，隨後一路升上2A，單季橫跨三個層級完成賽季。

數據顯示，林維恩2025年共送出117次三振，為全美職體系青少年投手中第二多；33.4%的三振率則高居運動家農場所有至少投滿50局投手之首，保送率僅6.3%，展現超齡的控球與投球成熟度。

球探報告指出，身高188公分的林維恩雖非以球速見長，但憑藉完整且成熟的4到5種球路，能夠毫不畏懼地攻擊好球帶，他的四縫線速球均速約91英里、最快95英里，受惠於較低的出手點與優於平均的延伸距離，兼具上竄與橫向位移效果。至8月為止，他的速球進好球帶率高達78%，並誘使打者超過44%的揮擊。

變化球方面，83英里的卡特滑球具備出色的垂直位移，中70英里曲球亦能穩定製造揮空；運動家球團不排除於2026年評估加入橫掃球。此外，他還搭配一顆上70英里的Vulcan握法變速球與獨立的指叉球，其中變速球被部分球探看好已具plus等級潛力，但也有評價認為仍需在更高層級證明對強打者的壓制力。

《Baseball America》分析，林維恩能夠重複快速且流暢的投球動作，投球感覺成熟，使他即便在力量尚未完全成形的階段，仍具備穩定下限。未來若能隨著身體成熟進一步提升球威，並在高階層級持續製造誘揮，他有機會朝中段輪值先發投手發展。