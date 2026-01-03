美媒看好李灝宇今年登上大聯盟！與安德森競爭老虎內野空缺

運動雲

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎隊在休賽季決定於2025年球季後，與資深內野手 伊巴內茲（Andy Ibáñez）分道揚鑣，內野戰力勢必出現調整。美國媒體分析指出，球團無須透過自由市場尋覓人選，農場內已有兩名年輕好手準備競逐空缺位置，分別是安德森（Max Anderson）與台灣內野手李灝宇。

根據《底特律自由報》記者佩茲托德（Evan Petzold）報導，老虎看好安德森與李灝宇的發展潛力，兩人都極有可能在2026年迎來大聯盟初登場。 李灝宇則是在2023年交易中，被老虎以先發投手 洛倫岑 （Michael Lorenzen）向費城人換得，近年評價逐步升高。上季效力3A，李灝宇出賽穩定，繳出 打擊率 .243、14轟、61分打點，另有 22次盜壘成功，展現速度與擊球兼具的攻擊特性。

守備方面，李灝宇主要在二壘與三壘之間輪替，上季在二壘出賽54場，守備率高達 .995，三壘出賽60場，守備率 .943。美媒直指，老虎隊在大聯盟層級，正好需要他的速度、擊球能力以及守備多樣性。

安德森是老虎於2023年選秀第二輪指名的內野手，現年23歲，同樣具備多守位能力，可在內野多個位置輪替，正好符合總教練辛奇（AJ Hinch）偏好的調度型球員特質。他在升上3A托雷多，32場比賽繳出打擊率 .267、5支全壘打、23分打點 的成績。若安德森能在春訓期間展現穩定表現，將有機會搶下一席名單位置。 老虎近年積極推動世代交替，希望讓更多年輕球員在大聯盟層級累積經驗。美媒評估，無論是 安德森或李灝宇，兩人都被視為「準備度接近大聯盟」的內野新血，最有可能在2026年迎來初登場，至於是否能在開季就擠進名單，或因傷遞補獲得機會，仍有待春訓表現與後續調度而定。

關鍵字： 底特律老虎李灝宇安德森內野手大聯盟

