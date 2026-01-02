運動雲

▲花蓮橘子銀河盃圓滿落幕，橘子猿勇奪U12、U15雙冠。（圖／引爆運動訓練提供）

▲花蓮橘子銀河盃圓滿落幕，橘子猿勇奪U12、U15雙冠。（圖／引爆運動訓練提供）

記者杜奕君／綜合報導

引爆運動訓練與橘子關懷基金會 2025年為合作的第三個年頭，再次舉辦「橘子銀河盃 Galaxy GAMA Cup」，橘子猿成立了U15層級梯隊，引爆團隊與橘子關懷基金會一起與橘子猿的選手共同成長。

在當天激烈的比賽和友誼交流中，由引爆新竹區總教練「李成碩」以及橘子關懷基金會執行長「陳秉良」再次共同參與授旗儀式，引爆與橘子關懷基金會宣布完成第三年合作後將繼續合作，將帶著冒險的精神前進2026年。

當天也邀請來自東台灣的球星「黃聰翰」，以學長的身分鼓勵所有現場的選手們，希望選手們可以珍惜現在所擁有的舞台。

黃聰翰也分享了自己的籃球成長故事，也特別感謝橘子關懷基金會與引爆投入資源幫助花蓮籃球，也鼓勵孩子們繼續熱愛籃球享受比賽！這次花蓮橘子猿更是拿下這次賽事 U12 組冠軍以及U15冠軍，帶著很好的氣勢準備 2026 的 EMPOWER Finals。

橘子關懷基金會的「挺冒險GoNext」精神，鼓勵孩子們不畏挑戰，勇敢追尋屬於自己的籃球夢想。引爆運動訓練的願景，讓運動教育進入每一個家庭，引爆的使命是幫助每位運動員實現更多、成就更大。兩機構將持續推動花蓮青少年的運動教育，為當地孩子提供更多的運動樂趣與學習機會。

▲花蓮橘子銀河盃圓滿落幕，橘子猿勇奪U12、U15雙冠。（圖／引爆運動訓練提供）

▲來自東台灣的職籃球星黃聰翰，也現身為小球員們加油打氣。（圖／引爆運動訓練提供）

