兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

▲▼ 李大浩 。（圖／記者王真魚攝）

▲李大浩。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟於休賽季期間，除持續推動海外訓練計畫外，也同步佈局2026年度春訓與整體訓練藍圖，全面提升春訓品質，為全新賽季奠定穩固基礎；球團今日正式公告，將邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。

韓國傳奇球星李大浩，生涯橫跨韓國、日本及美國職棒，累積多項傲人紀錄，職棒生涯通算486發全壘打，是亞洲職棒史上極具代表性的右打重砲手之一。

退役後雖轉戰影視圈發展，仍持續投入棒球推廣工作；去年中職例行賽期間，李大浩曾透過棒球交流活動巡迴來台，臨場指導選手打擊練習並獲得高度迴響，此次受邀擔任中信兄弟客座打擊教練，不僅是李大浩首次來台以教練身分參與球隊訓練，亦有機會於2月25日中信兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中，隨隊以教練身分出賽。

近年來，中信兄弟持續深化團隊打擊，在上壘能力、得點圈打擊與整體得分效率等層面已展現明顯成效。然而，在關鍵時刻的長打表現，以及面對頂級洋投時「一擊改變戰局」的能力仍有精進空間。特別是上季具備長打能力的右打者整體狀況未如預期，對團隊攻擊火力產生影響，也成為春訓期間亟需著力改善的重要課題。

隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，中信兄弟為提升教練團專業深度，將於明年球季延攬西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。

球團亦期待兩位年輕打擊教練，能結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為中信兄弟團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。

