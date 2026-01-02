▲MLB海盜隊江睿彥協助南投三級棒球 Basepara導入運科檢測訓練。（圖／Basepara棒球學校）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年，在MLB美國職棒海盜隊江睿彥教練協助下，南投市長張嘉哲邀請到Basepara貝思沛拉棒球學校，啟動「南投三級棒球專案」，協助南投縣三級棒球進行運科檢測訓練服務，初次為南投打棒球的孩子們，引進最新的專業棒球運科訓練。

共計兩期的計畫期間，貝思沛拉教練團前往南投，提供運科檢測、數據分析及訓練指導，共有中興高中、南投高中、中興國中、新街國小、千秋國小、新豐國小等6支棒球隊參與。



Basepara團隊在計畫中提供全方位的運科檢測服務，項目包含「檢測、分析及訓練」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「檢測」係以運科儀器，分別針對投球/打擊進行專項技術檢測、體能檢測、活動度檢測等，以掌握球員現況及修正方向，並可用於追蹤選手檢測數據；「分析」是後續提供選手雲端檢測分析報告，並說明數據意義，以增加教練及選手運科知識能力，以利後續可持續應用運科數據追蹤及選手訓練；「訓練」的內容則是以檢測結果為基礎，針對查核點中顯示之球員現況問題點，擬定修正方向，並提供對應的改善方案加以訓練。



透過數據檢測，了解選手身體素質與優缺點，再進行針對性的改善，數據也能看出選手的高中低標，可激勵選手更具體的訂立努力的目標。

運科訓練的參與搭配觀念的建立，對教練也是很好的增能，可以幫助教練在未來持續地將運科及數據帶入訓練，持續地建置更有效率的訓練系統！



南投市長張嘉哲表示：「運動科學是世界棒球的趨勢，科學數據紀錄能讓孩子和教練理解『怎麼練、練什麼才有效』」「南投的棒球資源不多，但有了科學化的方式，再加上孩子的努力與堅持，相信能打開新的道路，為自己和南投棒球寫下更精彩的一頁！」



2025年第13屆台彩威力盃全國少棒賽中，由新街國小、千秋國小為主力組成的南投縣代表隊，擊敗強敵桃園市奪下隊史首座威力盃冠軍，也許就是持續成長小小的第一步！期盼更多城市、企業及前輩挹注資源，協助臺灣打造更堅實的棒球運科基礎，共同推動台灣棒球從基層開始全面升級，迎向更高水準的國際舞台。