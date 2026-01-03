「大谷剋星」桑切斯有望參戰WBC！多明尼加奪冠關鍵戰力

運動雲

▲ 桑切斯（ Christopher Sánchez） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 桑切斯（ Christopher Sánchez） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），被視為奪冠熱門之一的多明尼加共和國代表隊，可能再迎來一名強力戰將。費城人王牌投手桑切斯（Christopher Sánchez），對於代表多明尼加出賽「展現出極高的興趣」，多明尼加媒體《Z101》節目總監戈梅茲（Héctor Gómez）於2日（台灣時間3日）轉述相關消息。

多明尼加代表隊目前已有索托（Juan Soto，大都會）、小塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.，教士）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）等強打者表態參賽，但相較之下投手戰力被視為「較為薄弱」，除了2022年賽揚獎得主艾爾坎塔拉（Sandy Alcántara，馬林魚）之外，尚未有其他頂級投手確定參戰。

此時，桑切斯參賽的可能性浮上檯面。戈梅茲指出，「多明尼加代表隊總教練普侯斯（Albert Pujols）親口告訴我，費城人王牌桑切斯，對於在2026年WBC代表多明尼加出賽抱持非常強烈的興趣。」

桑切斯在2024年繳出11勝、2場完投的表現，生涯首度入選全明星賽；上季更以32場先發投滿202局，戰績13勝，防禦率2.50，送出202次三振。其勝利貢獻值WAR 8.0高居投手第一，在賽揚獎票選中，甚至力壓道奇投手山本由伸，名列第2。

雖然目前尚未正式宣布，但桑切斯若確定參賽，對於力拚自2013年以來首座冠軍的多明尼加代表隊而言，無疑是一大利多。多明尼加也有可能在8強賽與日本隊交手，而桑切斯上季面對道奇投手大谷翔平（包含季後賽）合計12打數僅被擊出1支安打、送出9次三振，被視為「大谷剋星」。

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

