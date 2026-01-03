運動雲

太空人正式宣布簽下今井達也！合約細節曝、3年總值達16.2億

▲▼ 今井達也 。（圖／西武官方X）

▲今井達也 。（圖／西武官方X）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟太空人隊於2日（台灣時間3日）正式宣布，與日職西武獅投手今井達也達成3年合約。根據相關人士透露，合約年均薪為1800萬美元（約新台幣5.4億元），總值5400萬美元（約新台幣16.2億元）。

今井達也於去年11月透過入札制度申請挑戰大聯盟，2日為談判截止日。太空人預計於5日（台灣時間6日）在主場大金球場（Daikin Park）為他舉行加盟記者會。

合約中包含激勵獎金條款，若今井在合約首年投滿100局，不僅可額外獲得300萬美元（約新台幣9000萬元），且2027、2028年年薪將調升至2100萬美元，合約最高可達3年6300萬美元（約新台幣18.9億元）。

此外，合約中還包含每季結束後的選手選擇權，今井可選擇提前解約，成為自由球員爭取更優渥條件。 若今井履行完整3年合約，太空人需支付西武獅997萬5000美元（約新台幣3億元）的轉讓金；若達成激勵條件，金額還會再增加。不過若他僅效力1年便行使選擇權，轉讓金則為360萬美元（約新台幣1.08億元）。

今井上季以西武王牌之姿繳出亮眼成績，戰績10勝5敗、防禦率1.92，投球局數163又2/3局，並送出178次三振。太空人方面，主力左投瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員後，球隊需補強先發輪值，今井的加入正好填補戰力空缺。

