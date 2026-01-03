藍鳥同意放行！前樂天洋投龐塞有望入選WBC墨西哥隊

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

曾效力日本火腿與樂天的投手極有望代表墨西哥隊參加將於 3 月舉行的第 6 屆世界棒球經典賽（WBC）（Cody Ponce），日前與藍鳥隊簽下3年總額3000萬美元（約新台幣9億元）合約。當地媒體於2日（日本時間3日）報導指出，他極有望代表墨西哥隊參加將於3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）。

根據墨西哥媒體《expresioninformativa》報導，墨西哥代表隊總教練吉爾（Benji Gil）談到龐塞的WBC參賽時表示，已獲得藍鳥隊的同意，雖然仍需與球員工會等單位進一步協調，但強調「他將扮演非常重要的角色」，對其寄予高度期待。

龐塞在2025年球季效力韓職韓華隊，投出180又2/3局，戰績17勝1敗、防禦率1.89，送出252次三振，三振數遠高於投球局數，展現壓倒性表現，最終榮膺聯盟年度MVP。在KBO的成功表現，讓他獲得藍鳥隊的高額合約。

墨西哥代表隊在2023年上屆WBC中，隊史首度闖進準決賽，但在對戰日本的準決賽中遭到再見失利，無緣挺進冠軍戰。

此外，曾參加上屆經典賽的水手外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena），也於前一天由墨西哥代表隊官方社群正式宣布確定參賽。其他確定加入的球員還包括藍鳥正捕手柯克（Alejandro Kirk）以及紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）等人。