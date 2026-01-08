美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

▲鄭宗哲。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒8日從海盜手中撿走內野手鄭宗哲，補齊球隊最後一個40人名單空缺，美國媒體《DRaysBay》特別撰文表示，這筆人事異動頗具象徵意義，鄭宗哲先前正是因海盜為替洛爾（Brandon Lowe）清出名額而被指定讓渡（DFA），某種程度上成了該筆操作的「最終拼圖」。

《DRaysBay》回顧鄭宗哲的發展歷程指出，他於2019年以38萬美元簽約加入海盜隊，受疫情影響直到2021年才展開職業生涯，進入小聯盟後適應節奏順利；不過，2024年在2A層級他遭遇撞牆期，面對高球速投手時攻擊效率受限，隨後特別加強體能與力量訓練，希望改善擊球品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在守備面向，美媒引用FanGraphs的球探報告形容，鄭宗哲屬於「觀賞性高」的防守型內野手，動作靈活、創意十足，且具備強烈拚勁，往往能以非典型方式完成守備，整體防守評價相當正面。

2025年球季，鄭宗哲因海盜內野手崔歐洛（Jared Triolo）受傷而提前獲得大聯盟機會，並於4月9日完成初登場，成為史上第18位登上大聯盟的台灣球員；不過鄭宗哲在大聯盟僅短暫出賽3場，7打數無安打後便被下放，該段經歷更像是「提前到來的一杯咖啡」。

回到小聯盟後，鄭宗哲大多時間效力3A印第安納波利斯，整季合計110場出賽，打擊三圍為.207/.305/.267，1轟、20次盜壘，整體進攻表現仍待提升；美媒直言，若以攻擊端來看，鄭宗哲仍需證明自己能否在高層級穩定輸出。

《DRaysBay》最後分析，鄭宗哲若能在光芒的40人名單中存活下來，未來有機會在內野出現傷兵時扮演替補角色；但以現階段名單結構來看，他仍屬於邊緣人選之一，若球隊持續調整戰力，競爭壓力恐不小。