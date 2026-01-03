運動雲

大谷翔平又添一殊榮！獲選年度最佳運動員　高居榜首

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

又一項「勳章」入袋！運動博彩公司「Bet MGM」於1日（台灣時間2日）更新官方X（前推特），公布2025年最佳運動員名單，道奇隊球星大谷翔平榮登榜首。

「Bet MGM」共選出10位運動員，並向球迷提問「還有誰我們遺漏了？」棒球界方面，大谷翔平名列第1，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）則排在第10名。

此外，榜單中也有2位女子選手入選，包括WNBA拉斯維加斯王牌隊明星前鋒威爾森（A'ja Wilson）以及世界球后薩巴倫卡 (Aryna Sabalenka) 。

大谷在加盟道奇的第2個球季，於例行賽以打者身分轟出55支全壘打，囊括聯盟7項打擊冠軍；並於6月以投手身分復出，14場先發繳出防禦率2.87的成績。

季後賽期間，他在10月17日（日本時間18日）對戰釀酒人的聯盟冠軍系列賽第4戰，演出單場3轟、投至第7局無失分並送出10次三振的驚人表現。

大谷帶領道奇完成世界大賽二連霸，個人也以全票之姿，締造3年內第4度榮獲年度最有價值球員（MVP）的紀錄。新賽季，他將挑戰自1998至2000年洋基隊以來首見的世界大賽三連霸。

大谷翔平道奇BetMGM年度最佳世界大賽

「真正決戰是對台灣！」韓媒分析WBC戰局　點出最壞狀況

曾在經典賽「抗荷」4.1局好投　吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

CPB／張喜凱好投破功在第6局！隊友失誤後挨3分砲　海豚遭藍襪逆轉

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

