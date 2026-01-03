大谷翔平又添一殊榮！獲選年度最佳運動員　高居榜首

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

又一項「勳章」入袋！運動博彩公司「Bet MGM」於1日（台灣時間2日）更新官方X（前推特），公布2025年最佳運動員名單，道奇隊球星大谷翔平榮登榜首。

「Bet MGM」共選出10位運動員，並向球迷提問「還有誰我們遺漏了？」棒球界方面，大谷翔平名列第1，洋基外野手賈吉（Aaron Judge）則排在第10名。

此外，榜單中也有2位女子選手入選，包括WNBA拉斯維加斯王牌隊明星前鋒威爾森（A'ja Wilson）以及世界球后薩巴倫卡 (Aryna Sabalenka) 。

大谷在加盟道奇的第2個球季，於例行賽以打者身分轟出55支全壘打，囊括聯盟7項打擊冠軍；並於6月以投手身分復出，14場先發繳出防禦率2.87的成績。

季後賽期間，他在10月17日（日本時間18日）對戰釀酒人的聯盟冠軍系列賽第4戰，演出單場3轟、投至第7局無失分並送出10次三振的驚人表現。

大谷帶領道奇完成世界大賽二連霸，個人也以全票之姿，締造3年內第4度榮獲年度最有價值球員（MVP）的紀錄。新賽季，他將挑戰自1998至2000年洋基隊以來首見的世界大賽三連霸。