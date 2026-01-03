運動雲

>

金塊單核心苦撐無用　莫瑞砍34分仍遭騎士末節大逆襲翻盤

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇嚴峻傷兵潮，丹佛金塊3日僅靠當家主控莫瑞（Jamal Murray）帶隊遠征克里夫蘭挑戰騎士，金塊在前3節打完還手握9分領先情況下，末節遭騎士打出24比11逆襲，最終地主騎士在「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）灌進33分、6籃板、5助攻情況下，騎士112比108贏球，也讓莫瑞的34分、6籃板、7助攻淪為泡影。

▲金塊莫瑞、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊莫瑞單核心帶隊狂砍34分，但球隊仍遭騎士在末節上演大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊近期包括頭號戰將「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在內，多名先發及輪替主力都相繼進入傷兵名單，整體戰力面臨嚴峻考驗。今日客場交手近況火燙，賽前處於2連勝騎士，金塊開賽靠著莫瑞火力大爆發，上半場個人獨拿28分，半場打完僅以3分落後給地主騎士。

不過第3節騎士開始對莫瑞採取包夾策略，但此舉反倒讓金塊團隊火力大爆發，單節團隊三分球13投7中情況下，金塊單節打出38比26猛烈攻勢，反以9分超前。

但騎士持續堅定追分，末節終於收到成效，不僅開局就順利追平比分，單節更讓金塊團隊20次出手僅中4球，單節只有11分進帳，最終騎士逆轉以4分險勝。

騎士一哥米歇爾全場拿下33分、6籃板、5助攻，主控賈蘭德（Darius Garland）18分、8助攻，兩人攜手幫助騎士拿下3連勝。

最後關頭惜敗的金塊方面，莫瑞全場三分球12投6中，砍下34分、6籃板、7助攻，華特森（Peyton Watson）21分、4籃板、3助攻。

▲金塊莫瑞、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士米歇爾拿下33分，率隊驚險贏得3連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊莫瑞騎士米歇爾Jamal Murray

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WSBL推新制！洋將不能找國手　台元主帥邱啟益嘆困難

WSBL推新制！洋將不能找國手　台元主帥邱啟益嘆困難

WCBA又見爭議吹判　武漢女籃竟頒「罰不還口獎」無言抗議

WCBA又見爭議吹判　武漢女籃竟頒「罰不還口獎」無言抗議

SBL首戰爆砍22分！　喊話拚新人王的台啤王鈞聖爆料很怕楊敬敏

SBL首戰爆砍22分！　喊話拚新人王的台啤王鈞聖爆料很怕楊敬敏

瘦到98公斤、體脂15%　周儀翔回歸SBL首秀10分5籃板4助攻作收

瘦到98公斤、體脂15%　周儀翔回歸SBL首秀10分5籃板4助攻作收

快訊／SBL基隆黑鳶隊史成軍首戰奪勝　「台灣LBJ」周儀翔拿10分

快訊／SBL基隆黑鳶隊史成軍首戰奪勝　「台灣LBJ」周儀翔拿10分

花蓮橘子銀河盃圓滿落幕　橘子猿勇奪U12、U15雙冠

花蓮橘子銀河盃圓滿落幕　橘子猿勇奪U12、U15雙冠

SBL基隆黑鳶也有韓援三本柱　文慧真、安惠志、朱叡智現身人氣高

SBL基隆黑鳶也有韓援三本柱　文慧真、安惠志、朱叡智現身人氣高

熱火飆客鮑威爾猛轟36分　力克東區龍頭活塞狂取4連勝

熱火飆客鮑威爾猛轟36分　力克東區龍頭活塞狂取4連勝

快訊／「從新竹轉戰新竹」！李漢昇寫另類紀錄　攻城獅曝放人關鍵

快訊／「從新竹轉戰新竹」！李漢昇寫另類紀錄　攻城獅曝放人關鍵

2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

熱門新聞

「真正決戰是對台灣！」韓媒分析WBC戰局　點出最壞狀況

曾在經典賽「抗荷」4.1局好投　吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

CPB／張喜凱好投破功在第6局！隊友失誤後挨3分砲　海豚遭藍襪逆轉

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒分析WBC：真正決戰是對台灣！

2吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

3山本由伸2026成績預測出爐　

4張喜凱挨3分砲　海豚遭藍襪逆轉

5貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」

最新新聞

1ESPN驚人預測！大谷翔平2026拚賽揚

2老虎王牌史庫巴爾7月轉戰洛城？

3洋基補強幾乎內部循環外媒憂

4美媒看好李灝宇　今年有望登上大聯盟

5國民仍可能交易戈爾！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷4度獲年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇、老虎伍茲！

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366