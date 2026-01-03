金塊單核心苦撐無用　莫瑞砍34分仍遭騎士末節大逆襲翻盤

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇嚴峻傷兵潮，丹佛金塊3日僅靠當家主控莫瑞（Jamal Murray）帶隊遠征克里夫蘭挑戰騎士，金塊在前3節打完還手握9分領先情況下，末節遭騎士打出24比11逆襲，最終地主騎士在「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）灌進33分、6籃板、5助攻情況下，騎士112比108贏球，也讓莫瑞的34分、6籃板、7助攻淪為泡影。

▲金塊莫瑞單核心帶隊狂砍34分，但球隊仍遭騎士在末節上演大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

金塊近期包括頭號戰將「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在內，多名先發及輪替主力都相繼進入傷兵名單，整體戰力面臨嚴峻考驗。今日客場交手近況火燙，賽前處於2連勝騎士，金塊開賽靠著莫瑞火力大爆發，上半場個人獨拿28分，半場打完僅以3分落後給地主騎士。

不過第3節騎士開始對莫瑞採取包夾策略，但此舉反倒讓金塊團隊火力大爆發，單節團隊三分球13投7中情況下，金塊單節打出38比26猛烈攻勢，反以9分超前。

但騎士持續堅定追分，末節終於收到成效，不僅開局就順利追平比分，單節更讓金塊團隊20次出手僅中4球，單節只有11分進帳，最終騎士逆轉以4分險勝。

騎士一哥米歇爾全場拿下33分、6籃板、5助攻，主控賈蘭德（Darius Garland）18分、8助攻，兩人攜手幫助騎士拿下3連勝。

最後關頭惜敗的金塊方面，莫瑞全場三分球12投6中，砍下34分、6籃板、7助攻，華特森（Peyton Watson）21分、4籃板、3助攻。

▲騎士米歇爾拿下33分，率隊驚險贏得3連勝。（圖／達志影像／美聯社）