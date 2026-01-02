熱火飆客鮑威爾猛轟36分　力克東區龍頭活塞狂取4連勝

記者杜奕君／綜合報導

「南灘軍團」邁阿密熱火2日交手東區龍頭底特律活塞之戰，團隊打出一場好球，陣中主力砍將鮑威爾（Norman Powell）狂轟36分領軍下，硬是將活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）的31分、8籃板、11助攻全能數據給比下，最終熱火就以118比112擊敗東區龍頭活塞，迎接近期一波4連勝。

▲熱火鮑威爾狂砍36分，率隊擊敗東區龍頭活塞豪取4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰開賽地主活塞展現威力，一度取得領先優勢，但熱火在鮑威爾強力砍分加持下，3節一度手握多達22分領先優勢。

不過活塞畢竟為東區龍頭王者，末節逐步收復失土，一度追到僅剩兩分差距，不過關鍵時刻熱火小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）關鍵跳投命中，隨後活塞接連失誤，加上鮑威爾罰進穩定勝果的關鍵兩分，讓熱火以6分險勝。

此役鮑威爾手感火燙，三分球14投7中，總計23投12中、罰球5罰全進，攻下全場最高36分。板凳出發的小哈奎茲命中率近7成，貢獻19分。威金斯（Andrew Wiggins）與艾德巴約（Bam Adebayo）則分別進帳17分與15分。

活塞方面，主將康寧安繳出31分、8籃板、11助攻，另有2抄截及2阻攻，但同時發生7次失誤，替補塞爾（Marcus Sasser）則拿下18分。

▲活塞少主康寧漢差點拿下大三元數據。（圖／達志影像／美聯社）