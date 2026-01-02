運動雲

>

2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

記者杜奕君／綜合報導

本季以高人氣「救世主」之姿加盟達拉斯獨行俠的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），即便開季整體狀況一度不如預期，但近期整體狀況逐漸回穩，2日在2026新年首戰，弗拉格主場迎戰費城七六人之役，又大秀一記「雄鷹奮起」單臂爆扣，威力震撼全場也堪稱NBA新年最強重扣美技。

七六人在美國時間2026年首日，就遠征達拉斯踢館交手獨行俠，面對近況不佳，賽前近6戰狂輸5場的獨行俠，七六人開賽卻打來有些吃力，首節就以27比33落後。

此戰首節獨行俠狀元郎弗拉格就有精彩美技貢獻，一次防守奮力在人群中抓下籃板，弗拉格先是運球快速推進，隨後又傳給前場箭頭，最後則是充當「拖車」，直接升空單臂重扣，強悍表現震撼全場，也讓主場的獨行俠球迷大聲喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過次節七六人攻勢全面甦醒，明星主控馬克西（Tyrese Maxey）帶頭衝鋒，七六人單節團隊灌進41分，半場打完取得11分領先。

隨後七六人狀態逐漸步上軌道，「大帝」恩比德（Joel Embiid）近期狀態逐漸加溫，全場貢獻22分、4籃板、6助攻，喬治（Paul George）14分、7籃板，還有久違的切入單臂灌籃美技，加上馬克西勇冠三軍拿下34分、8籃板、10助攻、2抄截、2阻攻，七六人最終以123比108贏球。

至於苦吞4連敗的獨行俠方面，弗拉格此戰雖然有12分、7籃板、7助攻，外帶一次精彩爆扣美技，但依舊未能幫助球隊止敗。

不過此戰賽前弗拉格場均能貢獻19.4分、6.4籃板、4助攻，目前仍是本賽季「年度新人王」最大熱門人選。

▲弗拉格在2026年首戰，就大秀精彩爆扣美技。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格在2026年首戰，就大秀精彩爆扣美技。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 弗拉格獨行俠Cooper Flagg選秀狀元新人王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／不再只有補強啦啦隊　洋基工程宣布李漢昇、張伯維攜手加盟

快訊／不再只有補強啦啦隊　洋基工程宣布李漢昇、張伯維攜手加盟

「死神」也會妙傳！　杜蘭特單場狂送11助攻改寫隊史神紀錄

「死神」也會妙傳！　杜蘭特單場狂送11助攻改寫隊史神紀錄

金塊慘中傷兵魔咒！「大V」也倒下　腿傷將缺陣長達4周

金塊慘中傷兵魔咒！「大V」也倒下　腿傷將缺陣長達4周

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

阿KEN請二胡問候「大家好」聽起來有點怪怪的XD

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

4魏全宣布暫別球員生涯

5道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪

最新新聞

1蘇泰安曝新洋投有望「下週前確定」

2MLB官網點名洋基十大最狂初登場

3李漢昇從新竹轉戰新竹　攻城獅曝放人關鍵

4高志綱育才協會首場交流營

5魏全宣布暫別球員生涯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366