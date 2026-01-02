2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

記者杜奕君／綜合報導

本季以高人氣「救世主」之姿加盟達拉斯獨行俠的選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），即便開季整體狀況一度不如預期，但近期整體狀況逐漸回穩，2日在2026新年首戰，弗拉格主場迎戰費城七六人之役，又大秀一記「雄鷹奮起」單臂爆扣，威力震撼全場也堪稱NBA新年最強重扣美技。

七六人在美國時間2026年首日，就遠征達拉斯踢館交手獨行俠，面對近況不佳，賽前近6戰狂輸5場的獨行俠，七六人開賽卻打來有些吃力，首節就以27比33落後。

此戰首節獨行俠狀元郎弗拉格就有精彩美技貢獻，一次防守奮力在人群中抓下籃板，弗拉格先是運球快速推進，隨後又傳給前場箭頭，最後則是充當「拖車」，直接升空單臂重扣，強悍表現震撼全場，也讓主場的獨行俠球迷大聲喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過次節七六人攻勢全面甦醒，明星主控馬克西（Tyrese Maxey）帶頭衝鋒，七六人單節團隊灌進41分，半場打完取得11分領先。

隨後七六人狀態逐漸步上軌道，「大帝」恩比德（Joel Embiid）近期狀態逐漸加溫，全場貢獻22分、4籃板、6助攻，喬治（Paul George）14分、7籃板，還有久違的切入單臂灌籃美技，加上馬克西勇冠三軍拿下34分、8籃板、10助攻、2抄截、2阻攻，七六人最終以123比108贏球。

至於苦吞4連敗的獨行俠方面，弗拉格此戰雖然有12分、7籃板、7助攻，外帶一次精彩爆扣美技，但依舊未能幫助球隊止敗。

不過此戰賽前弗拉格場均能貢獻19.4分、6.4籃板、4助攻，目前仍是本賽季「年度新人王」最大熱門人選。

▲弗拉格在2026年首戰，就大秀精彩爆扣美技。（圖／達志影像／美聯社）