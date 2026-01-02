運動雲

西武休賽季大補強！日媒預測開季先發打線　竟沒林安可

▲▼ 林安可 。（圖／截自西武獅官方社群IG）

▲林安可。（圖／截自西武獅官方社群IG）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB西武獅在休賽季大動作補強，除了迎來外野手桑原將志、內野手石井一成兩大FA戰力，也網羅中職強打林安可，讓球迷對2026年開季打線充滿期待；日媒《Full-Count》也撰文預測西武新球季先發打線，但卻沒有林安可的名字。

回顧西口文也監督上任首年（2025年），球隊整季打擊率僅.232、總得分410分，兩項皆為聯盟墊底，攻擊貧乏的問題成為最大痛點；在戰績壓力下，西口監督曾直白表態「我明白了，只靠守備是贏不了的。」球團也因此迅速回應主帥需求，透過FA市場與補強操作，盼在2026年徹底改善得分能力，迎來打線重整。

談到新球季陣容輪廓，西口監督明確指出：「現階段的固定主力只有內文（Tyler Nevin）。」內文2025年來日首季繳出打擊率.277、21轟、63打點，三項打擊關鍵數據皆是隊內最高，並在119場比賽擔任第4棒；以現況來看，2026年他仍極可能繼續扛起中心打線重任。

打線最前端的人選，外界普遍看好2025年爆發的西川愛也，他敲出隊內最多、聯盟第4的134支安打，雖在8月因右肩傷勢缺席22天，但若未受傷，甚至有機會問鼎最多安打獎；再加上他在中外野奪下金手套獎，攻守皆具存在感，2026年有望成為球隊的領航者。

2025年以選秀第2指名加入的一年級生渡部聖弥，曾在季中一度衝上打擊王競爭榜首，展現成熟的擊球能力；休賽季他已在秋訓積極進行左外野轉守三壘的調整，球隊期待他能在2026年固定擔任第3棒，成為串聯攻勢的關鍵人物。

值得關注的另一張牌是25歲新洋將卡納里奧（Alexander Canario）；他在2025年效力MLB海盜時擊出6支全壘打，長打火力是最大賣點，且具備強肩守備，若能在第7棒扮演後段棒次威脅角色，將有效拉長西武整條打線的攻擊深度。

以「強打捕手」之姿在選秀第1指名加盟、來自明治大學的小島大河，2026年將迎接重要考驗；若要爭取固定先發與新人王，他必須在與守備能力出色、職業第5年的古賀悠斗等捕手競爭中勝出。

報導最後還特別提及休賽季補進的台灣重砲林安可，預計他將以板凳深度方式待命，讓球隊整體火力厚度確實比過去更具彈性。

