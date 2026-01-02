從日職扣薪到大聯盟合約　今井達也薪資出現6倍跳升

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒埼玉西武獅投手今井達也確定踏上大聯盟舞台，並以「薪資大幅躍升」成為焦點，相關報導指出，今井已與休士頓太空人達成合約共識，雙方將簽下一紙3年5400萬美元（約85億日圓）的合約，另設有以投球局數為條件的激勵獎金條款。

回顧今井的職涯發展，薪資結構的變化尤為明顯，其在日本職棒期間累計年薪約為4億6300萬日圓，旅日前最後一年年薪為1億8000萬日圓；轉戰大聯盟後，僅效力太空人隊的首年年薪即約28.33億日圓，不僅約為其日職生涯總收入的6.12倍，更是旅日前最後一年年薪的約15.74倍，展現旅美後的巨大薪資落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份高額合約，與今井近年成績成長密切相關，上季他於日職例行賽出賽163.2局，繳出10勝8敗、178次三振、防禦率1.92的成績，寫下日本職棒生涯最佳表現，也成為成功叩關大聯盟的重要關鍵。其以時速150公里中段速球為主軸，搭配滑球、指叉球與卡特球，展現穩定的壓制力，最終獲得美職球隊青睞。

不過，太空人最終仍選擇以短期高額合約方式完成簽約。回顧今井過往表現，職涯早期曾歷經多次高低起伏，2020年防禦率一度升至6.13，2022年僅出賽9場，期間也曾兩度遭遇減薪；直到2023年起逐步站穩先發輪值，完成生涯首次單季10勝，並連續3季達成雙位數勝投，才迎來職涯轉捩點。

此外，依入札制度推估，西武獅隊預計可獲得每年約5億6600萬日圓的轉讓金，作為今井赴美發展的補償。今井也成為近年少數以短期合約，卻在薪資層面出現「倍數級跳升」的日職投手案例之一，其後續在大聯盟的表現，備受外界關注。