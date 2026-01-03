岡本和真大聯盟去向倒數！美媒分析：多守位適合藍鳥

▲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，45天談判期限進入最後倒數，去向備受關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

讀賣巨人內野手岡本和真透過入札制尋求挑戰大聯盟，為期45天的談判期限已進入倒數，預計於美國東部時間4日下午5點（台灣時間上午6點）截止。據報導指出，岡本已飛抵美國，與經紀人波拉斯（Scott Boras）進行最後的篩選與協商。目前美方傳出天使、海盜、教士等隊皆為潛在下家。

美國體育專業網站《The Athletic》的記者薩蒙（W. Sammon）當天指出，「許多球隊都高度評價岡本的打擊能力，並將他視為角落內野手（三壘或一壘），但他具備守左外野的能力，也進一步提升了市場價值。雖然仍屬推測，但他的多功能性，對於即便已擁有內野人選、仍可能尋求進一步補強的藍鳥隊而言，或許會是更合適的人選。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

岡本在巨人隊時期，曾於三壘與一壘合計3度獲得金手套獎，不過在2024年球季，他也曾以左外野手身分先發出賽15場。 薩蒙補充表示，「有意爭取他的球隊，或許並不會打算讓岡本經常性地擔任外野手，但也有評價者指出，在守備範圍要求較有限的情況下，岡本在外野同樣能夠發揮作用。」

上季曾與道奇在世界大賽中激戰的藍鳥隊，也被列為岡本的最終候選球隊之一；據傳同時也在爭奪曾擊出209轟、現為紅襪隊自由球員的頂尖三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。