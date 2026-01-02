總票房已破千萬！蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》　不忘分享觀影後4症狀

▲蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）



記者胡冠辰／綜合報導

由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬！各地出現排隊人潮搶看電影，現象級的炫風讓《冠軍之路》一舉創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩項驚人記錄！

導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日臺灣兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡；中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動。

已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及」。

中華職棒會長蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服。」

他更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」

至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡，他透露和球迷一起看《冠軍之路》最大的不同是「哭跟笑都特別大聲」，昨日在電影散場後，他和中職球星曾頌恩一起特地留下來與影迷互動，拍照、簽名都來者不拒，互動熱烈。

蔡其昌2日也透過社群平台發文表示：「世界12強紀錄片電影《冠軍之路》於2026年元旦正式上映，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計破千萬！讓《冠軍之路》一舉創下『臺灣影史紀錄片首日票房新高』、『元旦新片全臺票房冠軍』兩項臺灣影史記錄！真心感謝大家的支持。」向球迷與觀眾致意。

創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」的紀錄片《冠軍之路》，上映首日戲院滿座率超過9成，於昨（1）日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、孫女帶著爺爺一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，也有人帶著「世界棒球12強臺灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令全臺人民難忘的精彩賽事，影迷自爆不小心哭太慘，把簽名毛巾拿來拭淚。

放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。

「從全民運動，變全民電影」，許多影迷看完片後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑；觀眾在社群平台寫下觀影心得「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住」，其中臺灣隊長陳傑憲和中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷，更是讓球迷在座位上淚崩。

電影精選多場球賽畫面，讓球迷看到握緊拳頭、手捂嘴巴，難掩緊張表情，即使看過無數次轉播畫面，仍不減觀眾的激昂情緒，也因此《冠軍之路》被網友大讚是「2026必看年度國片」、「值得一看再看、一百刷都沒問題」！電影播畢後，全場歡聲雷動掌聲沒停過，還有球迷帶頭大喊「Team Taiwan」，讓映後場面既熱血又震撼，勾起全臺民眾的棒球魂，電影用最真實的方式，將參加世界棒球12強賽球員的故事一一揭秘，在元旦這天成功把球迷、非球迷、不同世代的觀眾拉進同一個空間裡，一起笑、一起哭、一起吶喊。

電影在社群平台上的熱度持續延燒，影迷表示「完全可以再二刷、三刷感受現場氣氛」、「在電影院要忍住尖叫跟吶喊有夠難」、「淚點高的人也扛不住，差點哭暈」，讓《冠軍之路》成為2026年初最具話題性與情感重量的現象級電影。

臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。