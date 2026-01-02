運動雲

>

總票房已破千萬！蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》　不忘分享觀影後4症狀

▲蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

▲蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

記者胡冠辰／綜合報導

由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬！各地出現排隊人潮搶看電影，現象級的炫風讓《冠軍之路》一舉創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩項驚人記錄！

導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日臺灣兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡；中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及」。

中華職棒會長蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服。」

▲蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

他更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」

至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡，他透露和球迷一起看《冠軍之路》最大的不同是「哭跟笑都特別大聲」，昨日在電影散場後，他和中職球星曾頌恩一起特地留下來與影迷互動，拍照、簽名都來者不拒，互動熱烈。

蔡其昌2日也透過社群平台發文表示：「世界12強紀錄片電影《冠軍之路》於2026年元旦正式上映，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計破千萬！讓《冠軍之路》一舉創下『臺灣影史紀錄片首日票房新高』、『元旦新片全臺票房冠軍』兩項臺灣影史記錄！真心感謝大家的支持。」向球迷與觀眾致意。

創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」的紀錄片《冠軍之路》，上映首日戲院滿座率超過9成，於昨（1）日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、孫女帶著爺爺一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，也有人帶著「世界棒球12強臺灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令全臺人民難忘的精彩賽事，影迷自爆不小心哭太慘，把簽名毛巾拿來拭淚。

放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。

「從全民運動，變全民電影」，許多影迷看完片後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑；觀眾在社群平台寫下觀影心得「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住」，其中臺灣隊長陳傑憲和中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷，更是讓球迷在座位上淚崩。

電影精選多場球賽畫面，讓球迷看到握緊拳頭、手捂嘴巴，難掩緊張表情，即使看過無數次轉播畫面，仍不減觀眾的激昂情緒，也因此《冠軍之路》被網友大讚是「2026必看年度國片」、「值得一看再看、一百刷都沒問題」！電影播畢後，全場歡聲雷動掌聲沒停過，還有球迷帶頭大喊「Team Taiwan」，讓映後場面既熱血又震撼，勾起全臺民眾的棒球魂，電影用最真實的方式，將參加世界棒球12強賽球員的故事一一揭秘，在元旦這天成功把球迷、非球迷、不同世代的觀眾拉進同一個空間裡，一起笑、一起哭、一起吶喊。

電影在社群平台上的熱度持續延燒，影迷表示「完全可以再二刷、三刷感受現場氣氛」、「在電影院要忍住尖叫跟吶喊有夠難」、「淚點高的人也扛不住，差點哭暈」，讓《冠軍之路》成為2026年初最具話題性與情感重量的現象級電影。

臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

關鍵字： 冠軍之路、世界12強棒球錦標賽、電影、蔡其昌、棒球、冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

【目的何在？】賴清德：我不貪不取沒違法「彈劾總統浪費時間」

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」

4魏全宣布暫別球員生涯

5美媒點名洋基迷「先忍住」

最新新聞

1基隆黑鳶SBL首戰奪勝　周儀翔拿10分

2MLB海盜隊江睿彥協助南投三級棒球

3蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》

4李大浩加盟兄弟客座教練

5花蓮橘子銀河盃落幕　橘子猿勇奪雙冠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366