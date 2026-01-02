錯失今井就是洋基整個冬天的縮影　條紋軍補強再受挫基迷怒轟凱許曼

▲Brian Cashman。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在休賽季一度被外界視為今井達也最有力競爭者之一，但最終隨著今井達也確定投入大聯盟並加盟休士頓太空人，條紋軍再度錯失關鍵補強，消息曝光後也讓球迷情緒瞬間炸鍋，社群平台上怒聲與嘲諷留言不斷。

今井達也是NPB三度入選明星賽的投手，長年效力埼玉西武獅隊，近期更因表現亮眼而成為各隊鎖定目標；根據美媒報導指出，洋基長時間被視為領跑者，外界也多認為紐約有機會在他轉戰MLB前率先完成布局，不過結果卻在最後一刻出現翻盤。

今井達也在1月1日正式做出決定，選擇與休士頓太空人簽約，而非外界原先看好的紐約洋基，這項結果讓洋基面對殘酷現實，原本預期能補進先發輪值的計畫落空，也成為休賽季補強再次受挫的最新案例。

消息由名記者Jeff Passan率先曝光後，社群平台隨即湧現大量球迷回應；有人稱讚太空人補強成功，並寫道：「欸，太空人撿到一個好補強！我知道白襪也有在追他，我只是很高興他最後沒有去洋基，現在就來看看那個1.92防禦率和 0.89WHIP到了MLB能做到什麼。」

也有球迷用迷因嘲諷洋基休賽季操作失敗，留言表示：「這就是洋基球團辦公室這個休賽季的即時畫面，」並附上一張被形容「必須親眼見到才會相信」的爆笑迷因，顯示不少球迷對球團策略與成果感到不滿。

另一名球迷則直接嘲諷洋基再度撲空，寫道：「笑死～～～～洋基又輸了啦！」並有球迷火力全開怒轟：「洋基根本就是個笑話，真的噁心得要命。」

在更多留言中，球迷也把矛頭指向總管凱許曼（Brian Cashman），認為球團談判策略拖泥帶水，導致錯失戰力；有球迷寫道：「凱許曼還在浪費時間，為了貝林傑（Cody Bellinger）的年限和金額在那邊討價還價，他才不會在乎這個啦，先生。」

面對洋基再次未能拿下目標投手，也有球迷驚呼：「洋基!!!!!! 發生什麼事了!!!」另有球迷嘲諷說：「洋基又錯過另一位自由球員。」同時搭配迷因，表達對球隊補強成果的失望。

部分球迷甚至開始質疑球隊休賽季操作的投入程度，直接留言：「洋基今年到底有沒有參加？」語氣充滿不耐與反諷，顯示球迷對球團方向已累積相當強烈的不滿。

今井達也上季在日職幾乎呈現壓制級表現，防禦率 1.92，163.2局投球飆出178次三振、僅45次四壞球，展現穩定控球與壓倒性壓制力；雖然外界普遍認為日職投手轉戰大聯盟後仍需時間適應，但不少人相信今井的條件並不容易「水土不服」。

儘管新環境仍待考驗，但對洋基球迷而言，更難以接受的是球隊再度在關鍵補強上失手；有人留言寫道：「洋基崩潰中哈哈。」也有人酸說：「凱許曼還停留在2025。」並加上哭泣表情符號，呈現對球團操作的無力感。

洋基球迷近年對總教練布恩（Aaron Boone）執教下的起伏已累積不少怨氣，如今休賽季補強再度落空，更讓情緒持續升溫；外界雖仍看好洋基2026年仍具競爭力，但若能成功網羅今井達也，勢必可大幅強化先發輪值與整體戰力，如今他成為太空人的新戰力，也讓洋基錯失一塊被視為重要的拼圖。