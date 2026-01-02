紅雀清倉還沒完！10座金手套巨星恐被賣　傳天使有興趣

▲明星三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB休賽季交易市場持續升溫，聖路易紅雀正成為最積極運作的球隊之一，根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，洛杉磯天使被點名對交易獲得明星三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）展現興趣，成為可能的落腳處之一。

紅雀今年休賽季已與波士頓紅襪完成兩筆交易，並送走投手葛雷（Sonny Gray）以及捕手康崔拉斯（Willson Contreras），但球團的清倉動作恐怕還沒結束；報導指出，紅雀仍然願意將合約還剩2年的艾瑞納多擺上檯面，尋求以交易方式釋出，進一步加快球隊重建腳步。

35歲的艾瑞納多生涯累積1921支安打、353轟、1184分打點，是聯盟公認的頂級三壘手之一；他曾10度奪下金手套獎，並6度獲得白金手套獎，守備與攻擊兼具，長年維持高水準。

而天使方面，三壘長期主力倫登（Anthony Rendon）因傷影響出賽狀態，近期球團也同意重新檢視其合約安排，倫登幾乎形同「實質退休」，加上蒙卡達（Yoán Moncada）與倫希福（Luis Rengifo）成為自由球員，天使三壘位置目前呈現真空，使得補進即戰力三壘手成為優先方向。

值得注意的是，艾瑞納多擁有對全聯盟球隊的交易拒絕權，但在紅雀朝重建方向發展之際，報導指出他對於放棄拒絕權、接受交易的態度變得更加開放。

此外，艾瑞納多出身南加州，若能回到離家鄉較近的天使效力，對他而言也可能更容易接受，羅森索因此點名天使成為艾瑞納多交易傳聞中的「潛在買家」。

不過羅森索也提到，艾瑞納多的交易市場能否快速明朗，可能要等自由球員市場仍在觀望的三壘人選確定去向後才會更清楚，其中包括布雷格曼（Alex Bregman）與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。

報導指出，亞利桑那響尾蛇目前對布雷格曼表達興趣，但若未能成功簽下，可能將艾瑞納多視為「備案」改以交易方式爭取。