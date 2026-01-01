運動雲

>

時隔兩年終於在FB發文！富邦悍將執行副領隊林威助曝2026年期望

▲林威助。（圖／記者胡冠辰攝）

▲富邦悍將執行副領隊林威助。（圖／記者胡冠辰攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

富邦悍將副領隊林威助季後升任為執行副領隊，職權由由原先的農場主管，擴大至掌管全隊的棒球事務，而2026年新年的第一天久違在臉書發文，回顧2025年他認為球隊已經把基礎做得更為扎實，雖然成果不一定能立刻出現，但方向卻不會動搖，他也期許2026年能讓時間見證這份決心，並讓富邦悍將走在更堅定的道路上。

林威助過去曾以總教練身份帶領中信兄弟締造台灣大賽二連霸，2024年季後他轉戰富邦悍將，擔任副領隊兼農場主管，積極引進外籍教練、推動海外訓練並進行制度改革，今年季後富邦挑戰季後賽又失利，季後林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前一次更新自己臉書貼文已經是將近2年前的林威助，在2026年的第一天突然發文透露自己的新年期許，他先祝福大家新年快樂，並感謝感謝富邦悍將全體隊職員、球迷朋友及家人在去年的支持。回顧2025年，林威助認為球隊把基礎做得更紮實，盡力去完成每一天的工作，他認為雖然成果部會立刻出現，但方向不會動搖，也謝謝願意留下來陪伴的人，接下來他也指出，自己希望在2026新的一年，讓時間見證決心，「我們將帶著勇氣與信心，讓富邦悍將走在更堅定的道路上。」

關鍵字： 標籤:林威助富邦悍將執行副領棒球改革新年期許

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

大谷翔平「爸爸模樣」迎2026！雪地街頭對小女孩微笑超暖　也談當爸心境

大谷翔平「爸爸模樣」迎2026！雪地街頭對小女孩微笑超暖　也談當爸心境

樂天桃猿補強輪值戰力　簽下洋投「麥斯威尼」備戰新球季

樂天桃猿補強輪值戰力　簽下洋投「麥斯威尼」備戰新球季

落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

魏如萱跨年夜祝福　「希望你喜歡的人只喜歡你一個」

熱門新聞

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強變16隊！資格賽首站中國開打

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3WBSC年終世界排名出爐！

4柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

5斯金斯超好投卻寫離奇紀錄

最新新聞

1洋基退出爭奪？西武火球男入札倒數卻無音訊

2井端親口曝WBC名單走向

3井端點名大谷經典賽打2棒！

4Wing Stars跨年「兵分兩路」

5時隔兩年在FB發文！悍將林威助曝2026年期待

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366