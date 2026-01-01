時隔兩年終於在FB發文！富邦悍將執行副領隊林威助曝2026年期望

▲富邦悍將執行副領隊林威助。（圖／記者胡冠辰攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

富邦悍將副領隊林威助季後升任為執行副領隊，職權由由原先的農場主管，擴大至掌管全隊的棒球事務，而2026年新年的第一天久違在臉書發文，回顧2025年他認為球隊已經把基礎做得更為扎實，雖然成果不一定能立刻出現，但方向卻不會動搖，他也期許2026年能讓時間見證這份決心，並讓富邦悍將走在更堅定的道路上。

林威助過去曾以總教練身份帶領中信兄弟締造台灣大賽二連霸，2024年季後他轉戰富邦悍將，擔任副領隊兼農場主管，積極引進外籍教練、推動海外訓練並進行制度改革，今年季後富邦挑戰季後賽又失利，季後林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進。

前一次更新自己臉書貼文已經是將近2年前的林威助，在2026年的第一天突然發文透露自己的新年期許，他先祝福大家新年快樂，並感謝感謝富邦悍將全體隊職員、球迷朋友及家人在去年的支持。回顧2025年，林威助認為球隊把基礎做得更紮實，盡力去完成每一天的工作，他認為雖然成果部會立刻出現，但方向不會動搖，也謝謝願意留下來陪伴的人，接下來他也指出，自己希望在2026新的一年，讓時間見證決心，「我們將帶著勇氣與信心，讓富邦悍將走在更堅定的道路上。」