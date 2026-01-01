莫伊內羅WBC變數＋先發缺口　軟銀評估「中5日輪值」徐若熙迎考驗

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

福岡軟銀鷹新賽季將以連霸為目標，先發投手群也即將迎來不小變數，台灣火球男徐若熙加入後，被視為輪值候補之一，但他要在競爭激烈的鷹軍投手群中搶下位置，除了要面對日職長賽季的強度、調整方式與投球間隔，也可能被捲入球隊「縮短輪值間隔」的戰略之中。

根據《西日本體育》報導，軟銀監督小久保裕紀1日受訪時公開透露，球隊正在規劃先發投手群採用「中5日輪值」的可能性，並直言：「中6日不是理所當然。」

在先發厚度未必充足的前提下，縮短間隔可能成為鷹軍為了洋聯3連霸而採取的關鍵策略，也意味著包括徐若熙在內的輪值候補，將面臨更高強度的適應考驗。

軟銀上季先發群火力驚人，有原航平、莫伊內羅（Livan Moinelo）、上澤直之、大關友久4人都拿下超過10勝，誕生球隊相隔20年再度出現的「兩位數勝投四人組」；然而進入新賽季，戰力卻不再鐵板一塊。

連續2年達成兩位數勝投的有原已轉隊至日本火腿；生涯累積76勝的東浜巨則行使國內自由球員（FA）權利，未來動向未定，更棘手的是，上季拿下太平洋聯盟MVP的莫伊內羅，也極可能以古巴代表身分出征世界棒球經典（WBC），若球隊一路晉級，甚至可能趕不上開季。

在此背景下，徐若熙的加入不只是補強，更可能成為「補洞」與「輪值戰略」的一環；小久保監督坦言，理想狀態當然是準備足夠先發，但若人數不足，球隊就必須啟動備案，「如果能準備好7、8名先發投手當然最好，但如果辦不到，就可能出現由5個人用中5日輪值去轉的情況。」

這段話也透露出軟銀投手調度的核心：不是一定要中5日，而是必須把中5日當成可用選項；對徐若熙來說，若要爭取輪值位置，除了球威與控球，更要證明自己能適應日職對先發「耐投、可持續」的要求。

小久保指出，為了讓投手群能應付不同狀況，他在去年秋天就特別召集投手群提出要求；「我有要求你們要做好可以中5日輪值的準備。中6日不是理所當然的喔。」

近年日職普遍以「中6日」為基本，縮短到中4日、中5日多半是賽季後段的決勝招式，但軟銀提前把這套思維帶進備戰階段，也顯示球隊對先發深度的隱憂與自我要求。