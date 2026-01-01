井端點名大谷打2棒！　「超攻擊型」侍JAPAN打線藍圖曝光

▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

侍JAPAN總教練井端弘和接受新春專訪，談到備戰WBC時，腦中已浮現以道奇球星大谷翔平扛下第2棒的「超攻擊型」理想打線藍圖；日本隊目前已先行公布8名入選球員，預計本月中旬將湊齊全30人名單，井端也在專訪中提到，菅野智之與山本由伸被視為先發「雙支柱」，而具國際賽經驗的巨人終結者大勢，則可能成為牛棚關鍵人物，面對強敵環伺的賽事，他強調「先把眼前的一勝拿下」，一步步朝WBC二連霸邁進。

根據日本媒體《體育報知》報導，談到大谷的打序，井端過去曾透露希望讓他打在前段棒次，「讓他多打一個打席」，也曾暗示可能是第1棒或第3棒；不過此次受訪時，井端更明確描繪了讓大谷擔任第2棒的構想。

井端表示：「我覺得第2棒是非常困難的角色，但他不管有沒有跑者都沒差，假如有跑者在壘上迎來他打擊，雖然這樣說有點不好聽，但如果（對方投手）害怕到（控球失準投出四壞）那就有可能變成無人出局一、二壘的機會；因為在不得不決勝負的狀況下（對方投手若是來對決），啪的一下打出二壘打的話，就會變成無人出局二、三壘，機會就擴大了，若能打出全壘打，對我們來說就輕鬆了，而那樣的話真的會非常感謝。」

井端也指出，大谷並非沒有打第2棒的經驗，包含2023年有71場比賽、2024年也在隊友貝茲（Mookie Betts）受傷缺陣前曾長時間擔任第2棒，這些經歷都讓他認為大谷具備充分的「第2棒適性」。

在談到理想打線時，井端透露自己會先以各守備位置主力陣容為基礎，再逐步完成打序配置；而「如何最大限度活用大谷」，就得看後面接棒的火力配置；井端提及，自己規劃三壘放岡本和真、一壘放村上宗隆，若大谷打第3棒，也曾思考把第4棒交給岡本。

接著井端強調，WBC從8強開始，就很可能面對大聯盟一線級投手，因此日本隊不僅要靠長打火力，也要把「高效率得分模式」納入戰術設計；「好不容易做出二、三壘的好機會，結果就算打出安打，二壘跑者卻在三壘停下來，本來能得到2分卻只得到1分，變成那種狀況就會很嚴峻。」

在下位打線配置上，井端也提出可能組合，並點名牧秀悟的位置會是提升得分效率的重要關鍵；「雖然不知道最後會不會這麼排，但像是把牧排在第7棒或第8棒（在牧之前）放能用犧牲觸擊推進的選手，比如源田或小園，先做一個緩衝，再讓牧把人打回來，這樣的方案或許也該先想好。那樣的話，用一支安打就能把人送回來對吧？」

不過他也坦言，把牧放到第6棒、讓他在得點圈直接扛下關鍵一擊，同樣是可以理解的聲音；「但話又說回來，把（牧放在第6棒）然後說『有機會時當然要（比小園或源田）更希望是牧來打吧！』這種意見我也能理解，所以那部分就必須好好觀察棒次排列和狀態。」

日本隊已於12月26日先行公布8名成員，雖然名單中尚未出現菅野智之與山本由伸，但井端透露兩位大聯盟投手已被視為先發陣容「兩大支柱」；井端指出，兩人皆已適應本屆賽事將導入的投球計時器與投球通訊系統，相較日本職棒投手在這方面的不確定性更低。

至於山本由伸，井端也透露他是3月6日對台灣一級賽開幕戰（東京巨蛋）的最有力候選人之一；「畢竟一定要贏嘛，開幕投手不是我一個人就能決定的，會在和各種人商量之後才會決定，從開幕起大概前兩戰，我們也可以組出（第一戰、第二戰不管派誰）都難分高下的投手陣容。」

談到後援投手群，井端坦言組合非常多，但曾參與2023年WBC、具備國際賽用球適應力的大勢，很可能是終結者候補的重要人選之一；「他在春季的形象非常強烈對吧，只要在狀態好的情況下使用，他就能展現很好的能力，再來，他對侍JAPAN的心情非常強烈，那種往前衝的感覺，或說鼻息很粗、很亢奮的那種感覺。我是深刻感受到的。」

井端最後也談到本屆賽事將面臨更艱鉅的挑戰，包含美國可能集結大聯盟一線球星等強權，「艱困戰」早已可預期；「我希望能像上一屆大會那樣，不只是棒球迷，而是能讓日本國民大家都感到喜悅的比賽、內容呈現出來，以我們的立場來說，就先以眼前的1勝為目標去拚。」