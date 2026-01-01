可能大量徵召虎戰士！井端親口曝WBC名單走向　阪神多人上榜

▲日本隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

日本棒球代表隊「侍JAPAN」監督井端弘和接受《Daily Sports》新年專訪時透露，面對3月登場的WBC，他已著手進行最終名單篩選，而在去年12月26日的先行公布名單中，阪神虎投手石井大智已率先入選，井端更進一步提到阪神虎捕手坂本誠志郎、內野手佐藤輝明、外野手森下翔太等人，皆有機會成為代表隊的一員，未來可能出現「大量徵召虎戰士」的情況；此次侍JAPAN也將以道奇球星大谷翔平為核心，朝「世界第一」目標前進。

談到阪神球員的入選狀況，井端先笑稱目前仍未有定案，但他對森下翔太的評價相當高；「什麼都還沒決定喔（笑），不過，森下選手從我當上監督之後就一直有請他來，這是事實，他最大的能力，是能夠靠一棒就改變球隊氣氛，這點我在板凳上就能感受到，他能在打席中去對應任何投手的能力，比其他選手更突出，而且他那種『無論如何都想做點什麼』的心態，我也覺得非常棒。」

由於外野競爭激烈，森下能否入選也備受關注，井端對此強調森下「十分有可能」進入代表隊，同時也提到森下守備位置的彈性調整；「完全有可能，現在他守右外野，但在強化賽時我們也讓他試過中外野，那是跟藤川監督商量過之後才做的，也得到對方同意，真的很感激，考量到這些，雖然不至於說是他的『生存之道』，但我們也確實去摸索、嘗試過。」

在強化賽名單中未徵召佐藤輝明，但井端指出佐藤輝的能力早已被充分確認，並直言他是「一下子會大幅成長」的代表性球員；「已經足夠了，他去年春天剛開始時，要說哪個選手有可能一下子大幅成長，我腦中幾乎只想到佐藤選手，結果真的如我所想，他照那樣成長了，我非常感激，而且他本來就是具備那種能力的選手。」

井端在去年2月視察春訓時就曾斷言佐藤輝可能敲出「40、50轟」，如今再談此事，他也提到佐藤輝在職棒第4年的關鍵期迎來爆發，且表現甚至超出預期；「去年是他進職棒的第4年，總覺得如果要來（爆發）差不多就是那個時候吧，打了3年，第4年，就他本人來說，我想他也有『差不多該改變了』的想法，在那之中，他的表現甚至超出我們的預期。若把守備也算進去，他能把那份能力發揮出來，我覺得非常了不起。」

坂本誠志郎在去年11月日韓戰首次入選侍JAPAN，首戰便被井端委以先發捕手任務；井端回憶，自己剛上任時就已開始觀察坂本，並指出坂本從成為「優勝捕手」到奪下日本一後的成熟與穩定，是他高度肯定的原因。

「我剛開始當監督的時候，他還算是年輕球員，但那時我就已經開始去探一探了，2023年我去甲子園球場視察練習時，他好幾次從我面前走過，從那之後他成了優勝捕手，也拿到日本一；之後他也幾乎一直是主戰捕手，這點很有穩定感，而且他不會因一場比賽就大起大落，那種姿態非常好，看起來就覺得很好。」

除森下、佐藤輝與坂本外，井端也談到阪神未來值得期待的人選，點名選秀第1指名的立石，並以過去從大學主砲走向國家隊的例子為對照，認為阪神仍具備源源不絕的代表隊戰力；「阪神有很多喔。像是選秀第1指名的立石君，從大學4棒到代表隊的例子，有吉田正尚選手，還有牧選手、森下選手，好打者很多，所以進代表可能性非常充分，當然我覺得首先還是在阪神站穩位置，但他的能力非常高，而且阪神歷代進代表的選手也非常多，投手也是，未來也會更多，這代表球隊很強，我也覺得就算從二軍開始，也會一直有好選手往上一軍冒出來。這點我也很期待。」