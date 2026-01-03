好慘！勇士3星柯瑞、巴特勒、格林全沒打　狂輸龍頭雷霆37分

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士3日交手聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆，不過球隊3大球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）都高掛免戰牌，也讓團隊戰力大打折扣。最終灣區大軍在主場以94比131慘敗，2連勝也就此終止。

勇士「咖哩大神」柯瑞今日因為左腳踝傷勢高掛免戰牌，另外包括「士官長」巴特勒以及「追夢綠」格林也都不克出賽，整體戰力面臨嚴重考驗。

面對聯盟本季龍頭雷霆，勇士開賽就在自家主場陷入苦戰，上半場打完已經處於19分大幅落後局面。

下半場開打後，勇士防線更是全面潰散，球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍飆分，全隊一路狂飆情況下，末節甚至一度領先多達41分，最終輕鬆收穫4連勝，也成為本季聯盟首支拿下30勝（5敗）球隊。

雷霆此戰吉爾吉斯-亞歷山大僅出賽28分11秒，就高效率砍下30分、7助攻，霍姆格倫（Chet Holmgren）15分、15籃板，全隊共7人得分達雙位數。

勇士方面，此戰以理查德（Will Richard）、穆迪（Moses Moody）拿下並列全隊最高13分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分、4籃板、4助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大領軍痛宰勇士。（圖／達志影像／美聯社）