殘念！林芝昀／許尹鏸不敵日本第5種子女雙　台灣大馬賽最後晉級希望出局了

▲台灣女雙組合林芝昀(左)、許尹鏸。（資料圖／攝土地銀行羽球隊Facebook）

記者蔡厚瑄／綜合報導

超級1000系列馬來西亞羽球公開賽9日8強戰，中華隊最後僅存晉級希望，來自土地銀行女雙林芝昀／許尹鏸在8強面對第5種子日本組合松本麻佑／福島由紀，在苦戰38分鐘後，最終以11：21、17：21落敗、無緣4強，也確定這次將沒有台灣選手能闖進準決賽。

男單周天成、謝沛珊／洪恩慈都落敗，女單林湘緹、男雙陳子睿／林煜傑、女雙胡綾芳／鄭宇倢、混雙陳政寬／許尹鏸也輸球，最後僅有林芝昀／許尹鏸因對手世界排名第4的中國張殊賢／賈一凡退賽，才收下8強門票，也是唯一闖進8強的台灣選手

[廣告]請繼續往下閱讀...

林芝昀／許尹鏸8強面對過去交手吞敗過一次的強敵松本麻佑／福島由紀，首局才開打就陷入1比5落後，兩人雖然努力搶突破對手，但松本麻佑／福島由紀穩紮穩打，中華女雙也以11比21丟掉首局。

次局林芝昀／許尹鏸重整旗鼓，開賽就拉出5比2攻勢，之後更是一口氣連拿5分，直接取得10比3領先，松本麻佑／福島由紀後來居上連追3分，但在進入技術暫停前也還是握有11比6領先，只是沒想到暫停過後，松本麻佑／福島由紀馬上開啟追分模式，一波6比1猛攻直接逆轉超前，林芝昀／許尹鏸雖然兩度追平，但打到15比15平手後，卻被日本女雙拉出一波6比2攻勢，最後以17比21落敗，也宣告本屆大馬賽台灣選手確定在4強前就通通出局。