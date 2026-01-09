棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」 洪一中親自導覽揭細節

運動雲

▲▼ 皇鷹學院媒體導覽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹總教練洪一中展示自己的休息室 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹斥資3億元於高雄路竹台鋼科大打造的「皇鷹學院」訓練基地，於9日正式對媒體公開，這座集結了職棒雄鷹、職籃獵鷹與職業排球天鷹於一體的全方位基地，其硬體設施之完善令總教練洪一中讚不絕口，洪總在導覽過程中直言，若以目前國內單一球隊的規模來看，這座基地絕對是台灣目前最完整且最具職業水準的訓練中心。

這座落腳於高雄路竹台鋼科大校區的訓練基地，具備了500席看台的棒球場、大型室內內野練習場、5道室內打擊區、6道戶外牛棚以及專屬的體能坡道，基地內部更規劃了水療池、重訓室與選手專屬餐廳，不僅是雄鷹選手的堡壘，更是台鋼集團整合棒、籃、排三項職業運動資源的樞紐核心。
▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹棒球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹棒球場 。（圖／記者黃克翔攝）

走進基地處處可見專業思維下的細節設計，洪一中總教練特別讚許場地外圍人工草皮的運用，他解釋這項決策是為了從根本解決環境整潔問題，相較於傳統紅土場地容易導致粉塵漫天、出入帶土的情形，皇鷹學院將紅土區嚴格限制在場內，外圍則由人工草皮包覆，不僅讓環境顯得清爽整潔，更大幅提升了場地使用的機動性。

針對南台灣炎熱的氣候，基地的室內打擊場在通風規劃上也下足苦心，挑高的設計確保空氣對流順暢，洪總在視察室內打擊區與坡道時，更不禁發出讚嘆，認為這裡除了規模龐大的亞太棒球村外，確實展現了頂尖質感。

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹基地室內打擊場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹基地室內打擊場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，大型室內內野練習場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，大型室內內野練習場 。（圖／記者黃克翔攝）

在後勤與修復方面，球團將原有的資訊大樓改造成選手宿舍，內部設有大型重訓室、冷熱分開的水療池，以及配備10 張治療床位的醫療復健室，考量到一、二軍併行的運作需求，教練室與休息區的動線規劃也極其周密，確保二軍選手在出入球場時能有最便捷的路徑。

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹訓練基地重訓室。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼雄鷹訓練基地重訓室。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼訓練基地水療池 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼訓練基地水療池 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼皇鷹學院媒體導覽。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼訓練基地配備10張治療床位的醫療復健室 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，考量到一、二軍併行的運作需求，教練室與休息區的動線規劃也極其周密 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，考量到一、二軍併行的運作需求，教練室與休息區的動線規劃也極其周密 。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，球員餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，球員餐廳。（圖／記者黃克翔攝）


▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼訓練基地交誼廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲皇鷹學院媒體導覽，台鋼訓練基地交誼廳。（圖／記者黃克翔攝）

在硬體到位之餘，洪一中也拋出了極具職業化眼光的經營觀點。他極力主張「觀訓一體」的理念，認為練習本身也是一種表演，若能適度開放球迷參觀，不僅能讓選手在熱情的目光下練習更有動力，也能減少枯燥感。球團對此已在動線規劃上預留伏筆，球場看台預計設置約500個座位，未來將在不打擾練球的前提下，引導球迷進入特定動線觀摩。
洪總進一步提出「使用者付費」的健康循環觀念，認為球團投入重金建設後，只要提供的服務與觀賞價值達到一定水準，採取收費模式不僅合理，更是職業環境走向永續經營的必然趨勢。

