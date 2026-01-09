運動雲

>

吳念庭到場道賀！林安可不怕西武巨蛋悶熱：我從更熱的地方來

▲▼25年球季結束後正式行使旅外FA權力的台灣職棒好手林安可，確定加盟日本職棒強權埼玉西武獅隊，為了展現球團對林安可選手加盟的重視，埼玉西武獅球團也將1月9日於▲林安可選手舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林安可。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可今舉辦加盟日本職棒埼玉西武獅記者會，曾效力西武的旅日前輩吳念庭今日也特地到場向他致意，除了親口道賀，也提醒到日本需要注意的事項。

吳念庭曾說，「西武主場真的很熱，要有心理準備。」因為西武獅主場西武巨蛋採半開放式設計，夏季悶熱環境向來被視為球員的一大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過林安可並未感到太大壓力，笑著回應，「我是從一個很熱的球隊（統一獅）來的，現在是要去一個更熱的球隊，應該適應得很快。」

他也補充，日本職棒仍有多座室內巨蛋球場，「整體來看，可能會比台灣輕鬆一點點。」

林安可進一步指出，旅日初期最重要的課題是「融入」。他表示，會盡快熟悉球隊文化，之後也會再詢問吳念庭一些細節。此外，統一獅前輩郭俊麟也曾提醒他不少關於生活與環境適應的注意事項。

談到語言，林安可坦言目前日文仍在學習階段，經紀公司也協助安排線上課程，至今已學習一到兩個月，每周固定上課。他表示，希望可以快點學好日文，對融入球隊、對以後都會有幫助。

對於西武還有其他洋砲，林安可平常心看待，「我覺得這是好事，每一支球隊本來就會補強。」他認為，在職業環境中不是避開競爭，而是讓自己變得更穩定，「要怎麼在這個環境生存，就是把自己準備好、保持好狀態，讓球團信任你，這樣才會有機會。」

關鍵字： 林安可西武獅日職吳念庭台灣球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

3老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

4我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

5台鋼斥3億造「皇鷹學院」 洪總開箱超滿意

最新新聞

1吳念庭到場道賀　林安可不怕一件事

2台鋼訓練基地「皇鷹學院」內部搶先看

3八馬國際獲運動推手獎　從健康照顧選手

4味全龍發聲力挺李多慧！

5見證台灣體壇變遷　簡明珠獲運動推手獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366