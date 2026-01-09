吳念庭到場道賀！林安可不怕西武巨蛋悶熱：我從更熱的地方來

▲林安可。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可今舉辦加盟日本職棒埼玉西武獅記者會，曾效力西武的旅日前輩吳念庭今日也特地到場向他致意，除了親口道賀，也提醒到日本需要注意的事項。

吳念庭曾說，「西武主場真的很熱，要有心理準備。」因為西武獅主場西武巨蛋採半開放式設計，夏季悶熱環境向來被視為球員的一大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過林安可並未感到太大壓力，笑著回應，「我是從一個很熱的球隊（統一獅）來的，現在是要去一個更熱的球隊，應該適應得很快。」

他也補充，日本職棒仍有多座室內巨蛋球場，「整體來看，可能會比台灣輕鬆一點點。」

林安可進一步指出，旅日初期最重要的課題是「融入」。他表示，會盡快熟悉球隊文化，之後也會再詢問吳念庭一些細節。此外，統一獅前輩郭俊麟也曾提醒他不少關於生活與環境適應的注意事項。

談到語言，林安可坦言目前日文仍在學習階段，經紀公司也協助安排線上課程，至今已學習一到兩個月，每周固定上課。他表示，希望可以快點學好日文，對融入球隊、對以後都會有幫助。

對於西武還有其他洋砲，林安可平常心看待，「我覺得這是好事，每一支球隊本來就會補強。」他認為，在職業環境中不是避開競爭，而是讓自己變得更穩定，「要怎麼在這個環境生存，就是把自己準備好、保持好狀態，讓球團信任你，這樣才會有機會。」