見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

記者杜奕君／綜合報導

本季加入沙加緬度國王後，展現37歲「老來俏」精彩表現，衛斯布魯克（Russell Westbrook）3日作客交手鳳凰城太陽之役，全場攻下17分、9籃板、6助攻、1抄截，正式超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），不僅成為聯盟歷史總得分榜第15名，更正式成為聯盟歷史「控衛總得分王」，寫下生涯里程碑殊榮。

國王今日作客交手太陽，不過全場卻是一路挨打，太陽共6人得分上雙，加上「奪命書生」布克（Devin Booker）狂砍33分、5助攻領軍下，最終太陽以129比102大勝贏球。

不過國王老將控衛衛斯布魯克，此戰寫下生涯難能可貴里程碑，全場衛少砍下17分、9籃板、6助攻、1抄截，正式超越傳奇球星羅伯森的生涯總得分的26710分，衛斯布魯克以26711分成為歷史總得分榜第15名，更正式登基為聯盟史上的「控衛總得分王」。

另外，衛斯布魯克目前生涯總進球數也來到9165球，超越「酋長」派瑞許（Robert Parish）排名歷史第19位。

本季開打前一度無球可打，甚至直到2025-26賽季開打前才找到工作，被國王以老將底薪簽下，但衛斯布魯克開季至今已經4度拿下大三元，賽季前34場出賽平均繳出14.4分、6.6籃板、7助攻，整體表現絕對可說「物超所值」。

▲國王衛斯布魯克成為NBA「控衛總得分王」。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王衛斯布魯克成為NBA「控衛總得分王」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 衛斯布魯克國王NBARussell Westbrook

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

