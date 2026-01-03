赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

▲林安可求婚成功 。（圖／截自賴智垣IG）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣重砲林安可旅日前再傳人生喜訊！今（3日）從台鋼雄鷹投手賴智垣的Instagram限時動態可以發現，林安可已向交往中的女友求婚成功，畫面中可見兩人甜蜜互動與求婚後的幸福氛圍，消息曝光後也立刻在棒球圈引發熱議。

林安可在2025年球季結束後，正式行使旅外自由球員（FA）權利，確定加盟日本職棒埼玉西武獅，展開個人職棒生涯的全新旅日篇章；如今在迎接旅日挑戰之際，又傳出求婚成功的好消息，不少球迷直呼「雙喜臨門」，也為這位強打好手獻上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據先前日媒報導，林安可與西武獅簽下2加1年合約，首年年薪即突破1億日圓，若加計激勵獎金，合約總值最高上看6億日圓，並將披上西武獅背號73號戰袍；西武球團也相當重視他的加盟，預計於1月9日在台北舉行加盟記者會，屆時球團代表取締役社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也都將親自出席，統一獅方面則由董事長凃忠正與總教練林岳平代表參與，林安可本人也會現身完成正式加盟儀式。

此外，記者會結束後，林安可也預計於1月11日在台南參與獅隊為他舉辦的見面會，向一路支持的球迷道別；從球場到人生舞台，林安可在2026年新年便迎來多項重要里程碑，不僅正式加盟日進入倒數，也在人生大事上邁出關鍵一步，成為台灣棒壇新年最受矚目的焦點人物之一。