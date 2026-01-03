游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

▲高人氣政治人物王世堅到特攻主場開球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻3日主場迎戰新竹御嵿攻城獅，賽前特攻主場請來高人氣的立法委員王世堅，以「從從容容，游刃有餘」的招牌金句開球，引來現場球迷歡呼喝采不斷。不過特攻在決勝期遭遇裁判爭議判決，對手攻城獅疑似8秒未過半場違例，裁判卻未鳴哨，也讓特攻最終79比84飲恨敗北。賽後特攻主場球迷在裁判離場時狂噓，成為賽後另類奇觀。

賽前都處在2連勝狀態的特攻與攻城獅今日交鋒，賽前兩隊分別名列例行賽第2、3位，也讓此戰交手格外重要。

特攻賽前特別請來高人氣政治人物王世堅擔任開球嘉賓，他也以招牌金句「從從容容，游刃有餘」祝福全場球迷，並親自上場應援與進行開球儀式。

開賽特攻也展現威力，首節在防守端展現不錯壓制力，以22比16領先攻城獅。不過此戰特攻主力射手謝亞軒因腳傷休兵，也讓「閃電軍團」在次節付出代價，單節特攻手感迷航僅有8分進帳，半場打完攻城獅反以39比30取得領先。

所幸下半場特攻找回節奏，馬可與貝奇內、外連線，單節特攻打出31比16攻勢再度要回領先。

但末節攻城獅靠著曾柏喻與劉丞勳攜手打出8比0攻勢再度超前，隨後特攻在巨塔馬可連續兩記三分冷箭加持下，追到僅1分差，不過曾柏喻此時再度關鍵中距離跳投得手，讓攻城獅穩住3分超前。

▲王世堅親自上場應援。（圖／TPBL職籃提供）

不過比賽最後25秒時，攻城獅疑似8秒未過半場，但裁判並未響哨，特攻只能透過犯規凍結時間，德魯站上罰球線後兩罰俱中，最終攻城獅就以5分勝出。

賽後裁判離場時，現場特攻球迷響起滿滿噓聲，顯然對最後爭議判決相當不滿。

此戰攻城獅5人得分達雙位數，德魯拿下16分、9籃板，帕塞獅14分、14籃板，本季選秀狀元劉丞勳14分、5籃板、3助攻，曾柏喻13分、3籃板、4助攻、3抄截。

特攻方面，馬可拿下25分、17籃板、2阻攻，飛克12分、10籃板，阿巴西10分、10籃板、6助攻、2抄截。

▲特攻此戰在裁判爭議判決下吞敗。（圖／TPBL職籃提供）