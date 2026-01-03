運動雲

>

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

▲王世堅特攻主場開球、阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲高人氣政治人物王世堅到特攻主場開球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻3日主場迎戰新竹御嵿攻城獅，賽前特攻主場請來高人氣的立法委員王世堅，以「從從容容，游刃有餘」的招牌金句開球，引來現場球迷歡呼喝采不斷。不過特攻在決勝期遭遇裁判爭議判決，對手攻城獅疑似8秒未過半場違例，裁判卻未鳴哨，也讓特攻最終79比84飲恨敗北。賽後特攻主場球迷在裁判離場時狂噓，成為賽後另類奇觀。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPBL｜Taiwan Professional Basketball League（@tpbl.tw）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前都處在2連勝狀態的特攻與攻城獅今日交鋒，賽前兩隊分別名列例行賽第2、3位，也讓此戰交手格外重要。

特攻賽前特別請來高人氣政治人物王世堅擔任開球嘉賓，他也以招牌金句「從從容容，游刃有餘」祝福全場球迷，並親自上場應援與進行開球儀式。

開賽特攻也展現威力，首節在防守端展現不錯壓制力，以22比16領先攻城獅。不過此戰特攻主力射手謝亞軒因腳傷休兵，也讓「閃電軍團」在次節付出代價，單節特攻手感迷航僅有8分進帳，半場打完攻城獅反以39比30取得領先。

所幸下半場特攻找回節奏，馬可與貝奇內、外連線，單節特攻打出31比16攻勢再度要回領先。

但末節攻城獅靠著曾柏喻與劉丞勳攜手打出8比0攻勢再度超前，隨後特攻在巨塔馬可連續兩記三分冷箭加持下，追到僅1分差，不過曾柏喻此時再度關鍵中距離跳投得手，讓攻城獅穩住3分超前。

▲王世堅特攻主場開球、阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲王世堅親自上場應援。（圖／TPBL職籃提供）

不過比賽最後25秒時，攻城獅疑似8秒未過半場，但裁判並未響哨，特攻只能透過犯規凍結時間，德魯站上罰球線後兩罰俱中，最終攻城獅就以5分勝出。

賽後裁判離場時，現場特攻球迷響起滿滿噓聲，顯然對最後爭議判決相當不滿。

此戰攻城獅5人得分達雙位數，德魯拿下16分、9籃板，帕塞獅14分、14籃板，本季選秀狀元劉丞勳14分、5籃板、3助攻，曾柏喻13分、3籃板、4助攻、3抄截。

特攻方面，馬可拿下25分、17籃板、2阻攻，飛克12分、10籃板，阿巴西10分、10籃板、6助攻、2抄截。

▲王世堅特攻主場開球、阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻此戰在裁判爭議判決下吞敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 王世堅特攻裁判8秒台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／和野獸同日回歸　辛特力大讚：林志傑是真正領袖

快訊／和野獸同日回歸　辛特力大讚：林志傑是真正領袖

快訊／開賽15秒就飆招牌「野獸三分球」　林志傑曝秘訣：保持訓練

快訊／開賽15秒就飆招牌「野獸三分球」　林志傑曝秘訣：保持訓練

和辛特力攜手回歸就以38分大勝　林志傑感性喊話：意義重大的一天

和辛特力攜手回歸就以38分大勝　林志傑感性喊話：意義重大的一天

快訊／野獸神了！林志傑復出先發砍13分　勇士狂勝38分破聯盟紀錄

快訊／野獸神了！林志傑復出先發砍13分　勇士狂勝38分破聯盟紀錄

于煥亞復出空砍27分　海神換帥首戰仍不敵雲豹苦吞3連敗

于煥亞復出空砍27分　海神換帥首戰仍不敵雲豹苦吞3連敗

快訊／43歲野獸回來了！　林志傑復出首節三分球大爆發

快訊／43歲野獸回來了！　林志傑復出首節三分球大爆發

湖人雙星同場發威　唐西奇34分8助攻、詹皇31分9籃板領軍宰灰熊

湖人雙星同場發威　唐西奇34分8助攻、詹皇31分9籃板領軍宰灰熊

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

快訊／台籃「回憶殺」！　林志傑、辛特力確定今日同場出賽

快訊／台籃「回憶殺」！　林志傑、辛特力確定今日同場出賽

快訊／預告「野獸」林志傑回歸將打25分鐘　是否先發許晉哲賣關子

快訊／預告「野獸」林志傑回歸將打25分鐘　是否先發許晉哲賣關子

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

熱門新聞

「真正決戰是對台灣！」韓媒分析WBC戰局　點出最壞狀況

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探　葉詠捷也換跑道

曾在經典賽「抗荷」4.1局好投　吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒分析WBC：真正決戰是對台灣！

2林安可求婚成功

3中信兄弟PS成員邊荷律父親辭世

4雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探

5吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

最新新聞

1王世堅開球　特攻吞敗裁判遭噓爆

2辛特力大讚：林志傑是真正領袖

3開賽就飆招牌三分球　林志傑親曝秘訣

4林志傑：和辛特力攜手回歸意義重大

5林志傑復出砍13分　勇士狂勝38分破紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷4度獲年度最佳男運動員　齊名NBA詹皇、老虎伍茲！

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366