今井達也還沒登板先收服人心　H手勢讓球迷「已經喜歡了！」

▲今井達也。（圖／截自MLB X）

▲今井達也。（圖／截自MLB X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

透過入札制度自日本職棒埼玉西武獅轉戰大聯盟、正式加盟休士頓太空人的投手今井達也，5日現身同樣以休士頓為主場的NFL休士頓德州人比賽現場，相關畫面隨即引發美國球迷熱烈討論。

比賽在德州人主場進行，今井於現場觀戰時被大型螢幕捕捉，並以太空人新成員身分向球迷介紹。畫面中，今井高舉雙手比出象徵休士頓字首的H手勢，立刻引來全場熱烈掌聲與歡呼聲，迅速吸引主場球迷目光。

這段畫面也被MLB官方X帳號轉發，並寫道，「太空人新加盟的投手今井達也，今天在德州人的比賽中秀出H手勢。」

貼文曝光後，休士頓球迷反應熱烈，留言區湧入大量正面回應，包括「我已經喜歡上他了！」、「祝他成功」、「已經是我的最愛」、「感覺會成為球迷寵兒」、「今年一定能打進世界大賽」、「歡迎來到休士頓，達也」、「看起來準備好了」、「太棒了」、「感受到他的熱情」、「他已經是休士頓的傳說了」等，顯示今井尚未登上投手丘，便已成功擄獲地主球迷的心。

關鍵字： MLB休士頓太空人今井達也

