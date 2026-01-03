于煥亞復出空砍27分　海神換帥首戰仍不敵雲豹苦吞3連敗

▲海神于煥亞傷癒復出狂轟27分，可惜球隊仍苦吞3連敗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季戰績持續墊底，日前無預警宣布開除總教練費雪的高雄全家海神，3日於主場進行換帥後首戰，對手則是聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹。海神此戰主力射手于煥亞回歸，全場外線手感火燙砍進6記三分球在內的27分，兩隊也在下半場不斷上演激烈肢體碰撞對決，但雲豹仍在迪亞洛、高錦瑋內外連線下，最終108比102驚險贏球，也讓海神苦吞3連敗。

開季狀態火燙的雲豹，近期吞下一波3連敗，今日南下交手賽前也處於2連敗的海神，先前海神宣布開除總教練費雪，改由助理教練朱永弘暫代兵符，此戰也是球隊「換帥」後首度出賽。

▲雲豹王皓吉板凳挹注火力，成為此戰贏球關鍵。（圖／TPBL提供）

此戰開賽海神也確實打出新氣象，主力射手于煥亞傷癒歸隊後，上半場就砍進5顆三分球進帳20分，新洋將賽克維奇也有不錯的策應能力，幫助海神上半場打完仍守住1分領先。

但雲豹終止連敗決心強大，下半場開打後，鋒線戰將王皓吉連續三分球命中，幫助球隊順利逆轉超前比分。

末節兩軍更是激烈肉搏，胡瓏貿、曹薰襄在激烈卡位下，發生相互「勾手」狀況，裁判緊急介入後吹判雙方犯規，兩隊肢體碰撞漸趨火熱情況下，終場前3分21秒雲豹靠著高錦瑋飆進關鍵三分彈，拉開8分領先，最終雲豹就以6分之差贏得勝利，海神則是苦吞3連敗，排名持續墊底。

▲雲豹高錦瑋飆進關鍵奠定勝果三分彈。（圖／TPBL提供）

此戰雲豹以迪亞洛拿下22分、11籃板最高，高錦瑋貢獻19分、4助攻，王皓吉扮演板凳奇兵拿下14分。

海神方面，于煥亞砍進6顆三分球，轟下全場最高27分，新洋將賽克維奇首次登場則有14分、8籃板、6助攻的全能數據表現。

▲海神「換帥」後首戰，朱永弘並未率隊取勝。（圖／TPBL提供）