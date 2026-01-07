運動雲

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

▲台灣「撞球王子」柯秉逸大逆轉奪下CTPBA職撞冠軍、18歲「AJ」馬納斯飲恨屈居本屆亞軍。（圖／CTPBA提供）

▲台灣「撞球王子」柯秉逸大逆轉奪下CTPBA職撞冠軍。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

CTPBA職業撞球巡迴賽總冠軍戰上演柯秉逸與18歲「AJ」馬納斯（Albert James Manas）的「台菲大戰」，柯秉逸克服一度4局落後劣勢，與馬納斯一路鏖戰到最後一局，最終以13比12完成大逆轉奪冠，賽後柯秉逸笑說，「幸運之神還是眷顧我。」

這場36歲柯秉逸與18歲馬納斯的跨世代對決，「AJ」開局就給老大哥下馬威，取得3比0領先，雖然柯秉逸一度扳平戰局，但馬納斯仍穩定維持3至4局差距的領先，甚至一度拉開來到8比4領先4局。

不過台灣撞球王子柯秉逸展現強大韌性，先是成功衝球讓9號球進袋追近比數，接著再靠一次2號球幸運進袋隨即掌握局勢，最終後來居上拚到搶尾局，以13比12完成驚天逆轉勝。

順利完成大逆轉，柯秉逸坦言，「確實有點運氣成分，尤其最後2局的神來一筆，看來老天還是眷顧我，前面他運氣好，後面就還給我了。」

回顧整場過程，柯秉逸不吝大讚這名18歲對手開場表現出色，前段運氣較站在對方那邊時，內心確實有些躁動，調整後便抱持「死馬當活馬醫、盡力就好」的心態應戰。

柯秉逸也盛讚馬納斯是極具潛力的小將，「他打球心態很好、很輕鬆，會讓人覺得打球好像是很簡單的事，整體球風很像歐洲選手。」

CTPBA職業撞球巡迴賽總冠軍戰最終由柯秉逸封王，馬納斯屈居亞軍，謝佳臻與柯秉漢則並列季軍。

▲18歲「AJ」馬納斯飲恨屈居本屆亞軍。（圖／CTPBA提供）

▲18歲「AJ」馬納斯飲恨屈居本屆亞軍。（圖／CTPBA提供）

