重磅補強！小熊5年1.75億美元網羅布雷格曼　告別紅襪轉戰國聯

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟市場再爆震撼彈！根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）引述消息來源指出，芝加哥小熊與自由球員三壘手布雷格曼（Alex Bregman）達成5年、總值1.75億美元合約協議，目前球團尚未正式對外確認。消息透露，這紙合約不含跳脫條款，但附帶完整不可交易條款。

布雷格曼在太空人待了9季後，去年休賽季首度成為自由球員，並與紅襪簽下3年1.2億美元、含兩次跳脫條款的合約。他在2025年世界大賽結束後行使第一個跳脫條款，因而再度投入市場，如今傳出將轉戰國聯、披上小熊戰袍。

由於太空人在2024年球季結束後曾對布雷格曼提出合格報價（qualifying offer），他本季休賽季不具備再收合格報價的資格，因此簽下他的球隊不會附帶選秀權補償或相關懲罰，成為市場上相對單純的重量級戰力。

現年31歲的布雷格曼是2015年選秀第二順位出身，自2016年登上大聯盟以來長年站穩頂尖三壘手行列。效力太空人期間例行賽累計191轟，打擊三圍.272/.366/.483，OPS+達132，季後賽99場也敲出19轟、OPS .789，曾助太空人於2017、2022年奪下世界大賽冠軍。

布雷格曼2025年轉戰紅襪後仍維持火力，全季18轟、OPS .821、OPS+ 128，入選生涯第3度明星賽，也幫助紅襪以外卡身分挺進季後賽。不過他在5月因右大腿拉傷進入傷兵名單，回歸後的狀態較受影響，仍無損整季穩定輸出。

如今小熊若順利完成簽約，等同在內野角落補進一名攻守兼備的即戰力，也讓新球季戰力布局更具看頭。

