頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

▲武漢盛帆女籃因為頒發「罰不還口獎」遭WCBA罰款，竟選擇繳納雙倍罰金。（圖／取自武漢盛帆女籃）

記者杜奕君／綜合報導

日前WCBA武漢盛帆女籃針對裁判執法不公，做出「另類抗議」，頒發10萬元人民幣獎金的「罰不還口獎」給球員當作鼓勵，引發外界高度關注及熱議。但4日WCBA（深籃體育公司）針對武漢盛帆球團透過球隊社群對執法裁判尺度作出批評一事，根據相關規範，處以1萬元人民幣罰款。沒想到武漢盛帆球團再度透過社群平台發出繳納罰款紀錄，且「加倍」繳納2萬元人民幣，也強調將持續罰不還口！

武漢盛帆女籃目前由前中華女籃好手魏于淳執掌兵符，另外本季也網羅前中華世大運國手李宜樺效力。不過日前對上浙江女籃之戰，武漢盛帆女籃認為在末節遭遇裁判多次不利吹判，導致最終對手完成18分逆轉，讓武漢盛帆女籃以輸球收場。

賽後武漢盛帆球團透過球隊官方社群平台喊話，希望相關部門針對此戰的爭議吹判進行全面及深入的調查，同時更宣布，頒發人民幣10萬元獎金，以「罰不還口獎」名義，獎勵隊員在逆境中，展現的堅韌不拔與頑強拚搏精神。

對此，WCBA官方今日終於作出回應，根據《中國女子籃球聯賽紀律準則》進行罰款通報批評，同時給予球團1萬元人民幣的罰款懲處。

▲WCBA對武漢盛帆女籃進行罰款與懲處。（圖／深籃體育）

但針對這樣的正式懲處，武漢盛帆女籃再度透過球團微信平台發表聲明，除了公開罰款繳納紀錄，並且以「加倍」方式，繳納2萬元人民幣罰金，也發文強調繼續罰不還口，顯然仍對於遭受到哨音不平等對待感到不滿，也持續等待後續解釋。

▲武漢盛帆女籃公開繳納雙倍罰金單據。（圖／取自武漢盛帆女籃社群）