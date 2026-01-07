運動雲

江少慶談傷後低潮：像燈光打下來卻亮不起來　配合曾浩哲健康回歸

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅新成員江少慶正式參與投捕團體訓練，談到新球季的準備方向，他表示目前一切都依照球隊與教練團所擬定的計畫穩定推進，最重要的目標仍是「健康出賽」。歷經近兩年反覆傷勢，他也形容那段低潮期，「就像燈光打下來，卻亮不起來。」

江少慶透露，去年12月球隊與他溝通訓練藍圖後，便已開始依照方向進行準備，目前主要配合曾浩哲教練進行投球技術與機制調整，並依身體狀況逐步推進進度。他表示：「現在就是跟著教練的課表，一個階段一個階段把該做的事情做好。」

與教練團的互動方面，江少慶提到首次與曾浩哲教練合作相當期待，「他的技術、帶出來的球員類型很多，也有很多成功案例。」

目前每天訓練都依照教練課表進行，7日團訓首日也已進行傳接球，持續調整投球機制。曾與新任一軍投手教練潘威倫聊過，他說，「大部分教練都有打聲招呼。目前就聊身體狀況，大家都關心我胸大肌受傷部分，所以就稍微說明。教練團的大方向他們都知道了。」

談到復原狀況，江少慶坦言胸大肌傷勢屬於較少見的案例，但目前訓練中已無不適感，球團後續也會安排完整團隊的體檢。他強調，過程中沒有設定球速或成績目標，「秋訓牛棚曾投到150公里，那只是訓練成果，重點是能不能順利銜接春訓。」

回顧這兩年的心境起伏，江少慶直言並不容易，「受傷又被關注，就好像燈光打下來，一個人坐在那邊，大家看著你，但燈光卻都亮不起來，就是這個感覺。」但他也強調，選手終究得面對受傷，還是得努力回到球場上。

