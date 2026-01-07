運動雲

>

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本電視台1月1日播出的《閒聊007》元旦4小時特別節目：上田與咆哮女之夜成員緊急參戰！公布以「生肖×12星座」劃分的144種類型「2026年最強運勢排行榜」，大谷翔平所屬的「戌年×巨蟹座」高居第1名，成為話題焦點。

不只如此，1月5日TBS節目GOGO! Smile!再以「生肖×血型」進行48種類型占卜，大谷的「戌年×B型」同樣名列榜首，接連在不同預測中奪冠，被日媒形容為名副其實的「最強運勢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若將生肖、12星座與血型全部交叉分類，總組合高達576種，而大谷在多項排行中皆站上第一，也讓日本網友熱議不斷，紛紛留言表示：「大谷翔平連運勢排行榜都是第一，感覺做什麼都會成功」、「今年一定又是不可思議的一年」、「不管在哪個世界，大谷都是主角」、「這根本是WBC連霸的預兆吧！」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

不過，這樣的占卜排名也引發部分日本網友批評，有球迷直指，不要把靠努力拼命的人，和那些不怎麼努力、只靠運氣過活的一般人混為一談。 也有人表示，大谷翔平過去曾多次強調，不會把期待寄託在自己無法掌控的事情上，這類占卜結果對他來說應該不會放在心上。

事實上，大谷在球場上的表現也持續替這些「好運預測」加分。2025年他重拾「二刀流」身手，率領 洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸，再度鞏固其棒球界超級巨星地位。隨著2026年到來，外界對他新賽季的表現依舊充滿期待。

目前正值大聯盟休賽季，大谷一邊調整狀態，一邊備戰新球季，而3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC）也逐漸升溫。對於是否再度披上「侍JAPAN」戰袍，大谷已率先表態，日前在個人Instagram上搭配前屆賽事照片寫道，「能再次代表日本出賽，我感到非常開心。」

在世界大賽封王光環與「最強運勢」加持下，大谷翔平2026年能否在WBC與大聯盟舞台上再度締造話題，也讓球迷更加期待。

關鍵字： 大谷翔平最強運勢2026年WBC二刀流

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

霸氣揮手道別！李家慷三分彈射垮勇士　領航猿21分大勝豪取6連勝

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

回家拚重生！瑪仕革斯．俄霸律尼離開味全　赴樂天桃猿春訓測試

岡本和真加盟藍鳥藏暖心內幕　愛女一句話讓球團喊「命中註定」

岡本和真加盟藍鳥藏暖心內幕　愛女一句話讓球團喊「命中註定」

【嘴很挑耶】企鵝被餵食下秒直接甩地上：我呸！那麼難吃

熱門新聞

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

禁區守不住！勇士慘輸領航猿21分　主帥吳永仁說周日再戰前一定要破解

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

岡本和真強烈表態想打WBC！上屆敲2轟助日本封王

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

讀者回應

﻿

熱門新聞

1職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

2領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

3禁區失守勇士慘敗　主帥下令再戰要破解

4郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

5上屆敲2轟！岡本和真渴望再戰WBC

最新新聞

1大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

2上屆敲2轟！岡本和真渴望再戰WBC

3曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

422轟、2.5WAR！岡本和真首年被看好

5岡本和真加盟藍鳥內幕　愛女成關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366