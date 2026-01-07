大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本電視台1月1日播出的《閒聊007》元旦4小時特別節目：上田與咆哮女之夜成員緊急參戰！公布以「生肖×12星座」劃分的144種類型「2026年最強運勢排行榜」，大谷翔平所屬的「戌年×巨蟹座」高居第1名，成為話題焦點。

不只如此，1月5日TBS節目GOGO! Smile!再以「生肖×血型」進行48種類型占卜，大谷的「戌年×B型」同樣名列榜首，接連在不同預測中奪冠，被日媒形容為名副其實的「最強運勢」。

若將生肖、12星座與血型全部交叉分類，總組合高達576種，而大谷在多項排行中皆站上第一，也讓日本網友熱議不斷，紛紛留言表示：「大谷翔平連運勢排行榜都是第一，感覺做什麼都會成功」、「今年一定又是不可思議的一年」、「不管在哪個世界，大谷都是主角」、「這根本是WBC連霸的預兆吧！」

不過，這樣的占卜排名也引發部分日本網友批評，有球迷直指，不要把靠努力拼命的人，和那些不怎麼努力、只靠運氣過活的一般人混為一談。 也有人表示，大谷翔平過去曾多次強調，不會把期待寄託在自己無法掌控的事情上，這類占卜結果對他來說應該不會放在心上。

事實上，大谷在球場上的表現也持續替這些「好運預測」加分。2025年他重拾「二刀流」身手，率領 洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸，再度鞏固其棒球界超級巨星地位。隨著2026年到來，外界對他新賽季的表現依舊充滿期待。

目前正值大聯盟休賽季，大谷一邊調整狀態，一邊備戰新球季，而3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC）也逐漸升溫。對於是否再度披上「侍JAPAN」戰袍，大谷已率先表態，日前在個人Instagram上搭配前屆賽事照片寫道，「能再次代表日本出賽，我感到非常開心。」

在世界大賽封王光環與「最強運勢」加持下，大谷翔平2026年能否在WBC與大聯盟舞台上再度締造話題，也讓球迷更加期待。