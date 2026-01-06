昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

運動雲

▲桃園璞園領航猿21分大比分擊潰台北富邦勇士。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

PLG龍頭桃園璞園領航猿6日客場挑戰台北富邦勇士，展現出恐怖的團隊戰力，儘管剛從澳門結束東超（EASL）賽事返台、準備時間極短，領航猿仍憑藉著3名洋將合砍65分，搭配盧峻翔、李家慷以及創下生涯新高的陳將双多點開花，以21分之差擊敗勇士。不過賽後猿隊總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）不忘點名白曜誠，認為他在防守端有極大貢獻，甚至直言他是「全亞洲最頂尖防守者之一」。

領航猿4日飛往澳門在東超賽事擊敗灰熊，昨天才剛回到台灣，今天就馬上來到勇士踢館，不過即使舟車勞頓，猿隊此役團隊命中率仍有47.3%，單場全隊還砍進16顆三分球，豪取6連勝，開季迄今仍舊維持不敗金身。

主帥卡米諾斯指出，雖然昨日才剛從中國打完東超賽事返台，且沒有太多時間針對此戰做特定準備，但球員展現了極佳的戰術執行力。

「不論對手變換區域防守、盯人、或是 Box-and-one，我們在心態上都比較冷靜，能夠閱讀對方的防守並進行進攻，這點非常棒。」卡總表示。領航猿在上半場一度領先達20分，雖在次節因快攻失誤稍有失控，讓勇士射手辛特力（Michael Singletary）進球追分，但下半場靠著李家慷在對方區域防守時投進多顆關鍵三分球，成功穩住軍心。

只是同時他也對於場上的吹判感到有些困惑，並舉例盧峻翔全場保持高強度的侵略性切入，卻僅獲得2次罰球，反觀對方有球員（指古德溫）獲得了高達16次罰球，這種落差令他感到不解，但他也慶幸球隊最終能靠著實力克服這一切。

而他也特別點名讚許後衛白曜誠，說道「我不希望大家忘記白曜誠，雖然他在數據表現沒有那麼亮眼，得分只有4分，但兩天前他在東超守死了黑熊當家砍將崇貴，今天又限制住了剛刷新PLG單場得分新紀錄的古德溫（Archie Goodwin），讓對方打得很不舒服，但他現在絕對是全亞洲最頂尖的控球後衛防守者之一。」

▲桃園璞園領航猿白曜誠。（圖／桃園璞園領航猿提供）

而受矚目的新星陳將双，此役展現高效進攻，進帳14分刷新個人職業生涯單場得分紀錄，賽後他將進步歸功於教練團與隊友給予的信心，讓他能在場上放手發揮，也特別感謝隊友李家慷、白曜誠在關鍵時刻能從攻守兩端挺身而出。

▲桃園璞園領航猿陳將双（左）。（圖／PLG提供）

至於總能對手在追分時投進關鍵球穩住軍心，最後還直接用兩記三分球「殺死比賽」的李家慷，賽後則說，「其實我們從開賽到結束都打得很團隊，不管對方的防守變換是什麼，都能應對得很快，中間雖然一度被追回比分，但我們在進攻時也都能把握住機會，防守跟進攻上都做得滿好的。」

