千賀滉大恐成談判籌碼　大都會豪賭明星外野手

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於紐約大都會的日本投手千賀滉大，近期捲入交易傳聞，美國媒體《Cedi Sports》9日報導指出，大都會正評估以千賀作為主要籌碼之一，換取克里夫蘭守護者的明星外野手關（Steven Kwan），並可能促成一筆3換1的交易。

報導指出，大都會今個休賽季的補強策略，明顯傾向以交易市場為主，而非自由球員市場，並計畫動用手中累積的潛力新秀資產，尋求即戰力升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管球隊首要目標被點名為密爾瓦基釀酒人右投佩拉爾塔（Freddy Peralta），但為了補強外野深度，守護者主力外野手關也被視為極具吸引力的替代方案。現年28歲的關，已於2024、2025年兩度入選明星賽，並連續4年榮獲金手套獎，是聯盟公認的頂級防守型外野手。

▲關。（圖／達志影像／美聯社）

Cedi Sports分析，若大都會真要促成這筆交易，勢必得付出不小代價，其中包括千賀滉大，外加22歲右投東格（Jonah Tong）與21歲外野手尤英（A.J. Ewing）兩名高評價新秀。

該媒體進一步指出，關以穩定守備與高完成度著稱，正符合大都會在名單調整過程中，強化防守體系的建隊方向，「從整體戰力布局來看，若能以千賀加上兩名潛力新秀換回關，將是一筆足以左右大都會下季競爭力的關鍵交易。」

此外Cedi Sports也提到，千賀在2026年仍可能持續成為交易傳聞焦點人物，顯示其市場價值與球隊定位仍處於動態調整階段。這筆涉及主力先發投手與明星外野手的交易構想，是否會從傳聞走向現實，仍有待後續發展觀察。