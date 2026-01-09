運動雲

>

千賀滉大恐成談判籌碼　大都會豪賭明星外野手

▲▼大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於紐約大都會的日本投手千賀滉大，近期捲入交易傳聞，美國媒體《Cedi Sports》9日報導指出，大都會正評估以千賀作為主要籌碼之一，換取克里夫蘭守護者的明星外野手關（Steven Kwan），並可能促成一筆3換1的交易。

報導指出，大都會今個休賽季的補強策略，明顯傾向以交易市場為主，而非自由球員市場，並計畫動用手中累積的潛力新秀資產，尋求即戰力升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管球隊首要目標被點名為密爾瓦基釀酒人右投佩拉爾塔（Freddy Peralta），但為了補強外野深度，守護者主力外野手關也被視為極具吸引力的替代方案。現年28歲的關，已於2024、2025年兩度入選明星賽，並連續4年榮獲金手套獎，是聯盟公認的頂級防守型外野手。

▲守護者關。（圖／達志影像／美聯社）

▲關。（圖／達志影像／美聯社）

Cedi Sports分析，若大都會真要促成這筆交易，勢必得付出不小代價，其中包括千賀滉大，外加22歲右投東格（Jonah Tong）與21歲外野手尤英（A.J. Ewing）兩名高評價新秀。

該媒體進一步指出，關以穩定守備與高完成度著稱，正符合大都會在名單調整過程中，強化防守體系的建隊方向，「從整體戰力布局來看，若能以千賀加上兩名潛力新秀換回關，將是一筆足以左右大都會下季競爭力的關鍵交易。」

此外Cedi Sports也提到，千賀在2026年仍可能持續成為交易傳聞焦點人物，顯示其市場價值與球隊定位仍處於動態調整階段。這筆涉及主力先發投手與明星外野手的交易構想，是否會從傳聞走向現實，仍有待後續發展觀察。

關鍵字： MLB千賀滉大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366